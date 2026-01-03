John Wick bientôt (enfin) héros d’un jeu AAA

Jusqu’à présent, John Wick a été utilisé complètement à contre-emploi en jeu vidéo. D’abord en tant que skin dans Fortnite, où les emotes lui font danser des chorégraphies embarrassantes, mais surtout avec John Wick Hex, sorti en 2019. Mike Bithell (Thomas Was Alone, Tron: Catalyst…) y faisait exactement le contraire de ce qu’on attendait d’un jeu John Wick. Plutôt qu’un jeu d’action effréné à mi-chemin entre bullet-hell et Sifu (c’est un peu comme ça qu’on voit une transposition directe des films en jeu vidéo !), il nous proposait un jeu de stratégie en tour par tour où la réflexion prenait le pas sur l’action.

Tellement le contraire de ce qu’on attendait que le jeu ne remporta pas exactement le suffrage du public. Il a même, hélas, été retiré des ventes cet été, et n’est ainsi plus disponible dans aucune boutique numérique, sauf à l’avoir acheté précédemment (pro-tip : les revendeurs de clés en ont encore quelques-unes en stock).

Or, on apprend à l’occasion du dernier rapport trimestriel publié par Lionsgate (qui possède des droits de la licence John Wick) qu’un nouveau jeu AAA basé sur le personnage est bel et bien dans les tuyaux. Le document en question est étonnamment un enregistrement audio, qu’il faut avancer jusque 27 min. environ pour y entendre le passage suivant :

« L’expérience John Wick Live à Las Vegas continue d’attirer un large public, et nous avons tout à fait intérêt à développer cela dans d’autres directions : nos jeux vidéo AAA et autres autour de John Wick, Saw et quelques autres que nous annoncerons bientôt. » – Adam Fogelson lors de la présentation Lionsgate, retranscrit et traduit par la rédaction

Donc, oui, un jeu Saw est en préparation, ainsi que (au moins) un jeu John Wick. Un peu plus loin dans la conversation, l’intervenant assure que le calendrier est pour le moment respecté, mais ne donne absolument aucune autre information ni sur les partenaires chargés de développer ces jeux, ni sur les fenêtres éventuelles de sorties.

Il faudra donc patienter jusqu’à un prochain événement vidéoludique type « State of Play » pour espérer croiser un teaser. À moins que John Wick ne finisse par avoir son propre programme d’annonces, à la façon d’un « Star Wars Panel ». Vu le nombre de projets autour de la licence (un cinquième film, le spin off autour de Caine, le personnage interprété par Donnie Yen, ou encore un film d’animation revenant sur une mission passée du Baba Yaga, et, donc, le jeu vidéo évoqué par LionSgate…) , ce ne serait pas complètement hors de propos.

En attendant, les inconditionnels de Keanu Reeves pourront se tourner vers son premier roman, écrit avec China Miéville, « Le Livre d’Ailleurs », narrant les aventures du Guerrier Immortel déjà rencontré dans la B.D. créée par Reeves, « BRZRKR », et qui sort en français le 8 janvier chez le Diable Vauvert.