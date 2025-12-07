Starship Troopers: Ultimate Bug War se met à la mode du FPS bien rétro

Que dire de Starship Troopers ? Avant d’être le mythique film de Paul Verhoeven sorti en 1997, Starship Trooper était un roman nommé Etoiles, garde-à-vous et écrit par Robert Heinlein. L’histoire de cette œuvre culte suit Johnny Rico, une jeune recrue de l’infanterie mobile partant combattre une race extraterrestre nommée Arachnide. Le roman était une pure critique du communisme et un pamphlet sur l’importance des forces armées et de l’interventionnisme. Verhoeven lui a détourné les codes de l’œuvre originale (en gardant toutefois les affrontements contre les aliens) pour livrer un film à charge contre le fascisme, les régimes dictatoriaux et le militarisme.

Reste qu’aujourd’hui Starship Troopers reste une œuvre ancrée dans l’imaginaire collectif comme étant un actionner régressif cher aux années 90 où de beaux et jeunes soldats affrontent d’effrayants extraterrestres. C’est sur ce souvenir quelque peu éloigné du message original que le studio Auroch Digital, déjà à l’oeuvre sur le jouissif Warhammer 40.000: Boltgun, décide de baser sa future expérience entièrement tournée vers le solo : Starship Troopers: Ultimate Bug War.

Une stratégie marketing simple mais efficace

La vidéo du jour est présentée et montée comme les fameux spots de propagande du film de Verhoeven. L’acteur Casper Van Dien reprend son rôle de Johnny Rico et tente de nous recruter pour faire la guerre aux Arachnides. Le ton est donné et l’ensemble possède de délicieux relents des productions des années 90. En décidant de baser sa stratégie de communication sur un des éléments qui a fait la renommée du long-métrage de 1997, Auroch Digital brosse les fans dans le sens du poil.

L’acteur désormais habitué aux séries B voire Z, présente dans les grandes lignes le scénario : la menace Arachnide dépasse désormais les frontières de leur planète natale Klendathu. Vous êtes un nouvel engagé volontaire nommé Sammy et votre but est de décimer toute trace de vie xénos. Le tout décrit grâce à un montage sous FMV délicieusement kitch. Et bien évidemment, l’humanité n’a pas réellement retenu la leçon et se pense toujours être le sauveur et non la menace.

Une mode du rétro jouissive mais qui commence à avoir ses limites

Tout comme avec les Rogue-like et les extraction-shooters, le FPS rétro aux gros pixels commence à prendre une place non négligeable sur le marché du jeu vidéo. Warhammer 40.000: Boltgun, Turbo Overkill, Mullet Mad Jack ou Zero Protocol pour ne citer qu’eux, sont de solides propositions de FPS à l’ancienne qui réchauffent le cœur des nostalgiques de DOOM, Quake et autre Wolfenstein. Depuis quelques années maintenant le coup de main a été pris et les développeurs comptent sur la fibre nostalgique des joueurs avec cette mode « boomer shooter ».

Starship Troopers: Ultimate Bug War n’échappe pas à la recette : gros pixels qui tâchent, un arsenal drôlement bien fourni, une boucle de gameplay addictive qui fait la part belle aux parties rapides et sans temps morts. Mais voilà, la proposition peut-être alléchante, bien tournée ou encore jouissive une fois en main, mais cette dernière commence à montrer ses limites.

Si nous exceptons la partie FPS, les exemples de licences du siècle dernier revenues sur le devant de la scène grâce au jeu vidéo sont pléthore : Terminator 2D, Halloween et Evil Dead en side-scrolling 2D, Predator avec l’expérience asymétrique Hunting Grounds et aujourd’hui Starship Trooper. Les développeurs l’ont bien compris, la moyenne d’âge des joueurs d’aujourd’hui étant de 40 ans, ces fameux joueurs sont donc la cible principale de cette stratégie. Etant en majorité, le succès est donc quasiment assuré pour les modestes studios à l’origine de ces revivals.

Starship Troopers: Ultimate Bug War a l’air, aux vues des premières images de gameplay, dans la veine de Boltgun : rythmé et avec un plaisir de jeu qui semble immédiat. Espérons seulement que cette mode ne commence pas à montrer ses premiers défauts avec la sortie du jeu d’Auroch Digital, d’autant plus que le studio est déjà à l’œuvre sur Boltgun 2 et Warhammer Survivors. Le retour sur le front Arachnide est prévu pour 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2.