Warhammer 40000 : Boltgun – Une extension qui va brûler du pixel

Cela fait maintenant un an qu’Auroch Digital et Focus Entertainment ont laissé Warhammer 40000 : Boltgun entre les mains des joueurs, friands de propositions nouvelles pour la licence à succès. Boltgun offre en effet la possibilité de prendre part à une aventure pixelisée dans des décors en 3D. C’est un mariage subtil et impressionnant, d’autant que le rendu s’avère des plus plaisants. Et pour prolonger l’expérience, le dernier Warhammer Skulls Showcase a été l’occasion de dévoiler l’extension Forges of Corruption, premier DLC du titre britannique.

Vous l’aurez compris, notre retour sur Graia ne sera pas de tout repos, car Forges of Corruption s’accompagne de trois nouveaux envahisseurs prêts à en découdre avec n’importe quel Space Marine. Au cœur de nouveaux environnements, le boomer shooter édité par Focus emmène nos héros démolir le Métabrutus, l’unité des armes lourdes Havoc ou encore les griffes électriques de l’unité Terminator.

De nouvelles armes seront disponibles pour venir à bout de ces pixels armés, comme le lance-missiles ou le multi-fuseur, projetant des boules de plasma à chaque tir envoyé. Forges of Corruption tirera certainement son identité de part ses environnements plus infernaux les uns que les autres, et il va sans dire que cela vient ajouter un peu de piment à la recette initialement proposée par Warhammer 40000 : Boltgun.

Bien que cette extension soit payante, les studios aux manettes ont tout de même prévu d’ajouter un mode gratuit pour permettre aux adeptes du titre de pouvoir reprendre les armes sans dépenser des mille et des cents. En effet, le mode « Horde » sera disponible en même temps que le DLC, et offrira la possibilité d’exploser du pixel à l’infini, avec quatre niveaux de difficulté proposés. La mise à jour contenant ce nouveau mode apportera également une aide à la navigation et corrigera certains bugs recensés par les joueurs.

Le prix n’a pas encore été annoncé, mais l’extension Forges of Corruption sera disponible le 18 juin prochain, sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et bientôt Switch. Notez que l’éditeur proposera un pack contenant le jeu de base avec son dlc, le tout à prix réduit. Il ne reste plus qu’à attendre que les envahisseurs débarquent sur Graia, vous pouvez toujours prendre part au jeu de base avant la sortie de l’extension. Il reste moins d’un mois avant de repartir en mission, soyons patients.