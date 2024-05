Warhammer 40.000: Space Marine 2 – PvP en vue !

On pourrait déjà commencer cette petite news par une félicitation pour Saber Interactive qui a réussi à divorcer d’Embracer juste à temps. Ensuite, nous pourrions parler de l’artbook de Warhammer 40.000: Space Marine 2 qui a hélas fuité, spoilant au passage de nombreux boss, niveaux et armes, mais nous ne relaierons pas ces leaks visuels ici. Toutefois, d’autres informations nous sont parvenues et Saber semble emboîter une direction similaire au premier Space Marine, à savoir que le multijoueur aura une vraie place.

Si le premier Space Marine nous laisse un bon souvenir, Space Marine 2 semble vouloir remettre le couvert. Jeu solo jouable en coop, jusqu’à 3, sur sa campagne, cette information n’est pas de première fraîcheur mais il faut le rappeler, il sera apparemment également possible de retrouver le mode Horde ainsi qu’un mode PvP, information déjà beaucoup plus fraîche.

Il sera donc possible d’affronter d’autres Space Marines, on ne sait pas actuellement le nombre de chapitres présents dans l’équation (les leaks parlent bien de « clans », on imagine donc qu’il s’agit des chapitres). Un système de classe semble donner un peu de tonus à l’ensemble, là encore, on ne sait pas combien de classes seront disponibles, on espère sortir un peu des sentiers battus des Battlefield et consorts, Warhammer 40k étant assez riche pour cela.

Petite ombre au tableau, l’amélioration de personnage qui sera apparemment de mise sur le mode online. On soupçonne donc bien évidemment une monétisation derrière tout cela, les propos récents du CEO de Saber Interactive montrant déjà que l’argent ne poussait pas sur les arbres :

Warhammer 40.000: Space Marine 2 fait clairement partie de nos attentes de cet hiver et le mode PvP ne fait que renforcer notre impatience. On espère que le jeu sera aussi nerveux que le premier et nous avons hâte de faire le jeu avec d’autres, le HUB central de la campagne nous y aidant. Les promesses nous rendent nostalgiques du multi de Gears of War premier du nom, à moins que ce ne soit une histoire de tronçonneuse, qui sait ?