Warhammer 40K – La (triste) polémique des femmes Custodes

Pour les étrangers de la licence Warhammer 40,000, le débat est un non-débat. L’élite de l’empereur, les Adeptus Custodes, ceux-là même qui rhabillent les fameux Space Marines en termes de force et d’intelligence, intègrent des femmes dans leurs rangs. Avec le dernier Codex de l’armée concernée, les Custodes donc, Games Workshop annonce l’arrivée de Custodes féminins. L’inquiétude quant à la potentielle arrivée de femmes dans les rangs des Space Marine donnait déjà des sueurs froides à certains fans, autant dire que toucher aux Custodes est un véritable séisme.

Si une faction entière, les Sœurs de bataille, représentait déjà le sexe féminin, et on ne compte pas non plus les conversions de la communauté pour transformer des Space Marines en femme, il est tout à fait inconcevable pour certains que la faction la plus forte de l’univers puisse compter le sexe faible dans ses effectifs. Si cela peut paraître être un débat réservé aux fans qui se nourrissent exclusivement de fluff, il est important de noter la portée politique de l’affaire.

On aura notamment pu entendre parler de wokisation de Games Workshop, d’un Henry Cavill (érigé en quasi-divinité depuis son souhait d’adapter 40K en série) qui aurait menacé de quitter la production (rumeur portée par un 4chan toujours aussi réactionnaire), des images sexistes imaginant des personnages féminins revêtant l’armure dorée des Custodes mais passablement nues pour dévoiler des formes érotiques.

On peut tout de même comprendre l’incompréhension des fans qui se sont abreuvés du lore pendant plusieurs décennies. Ils se sont approprié les histoires servies par Games Workshop et ont érigé le lore en parole d’évangile. Rebattre les cartes de manière aussi impromptue a de quoi désarçonner quelques personnes. Car si nous voulons être un peu plus techniques et plus explicites, une plongée dans le lore est inévitable.

Les Adeptus Custodes sont les gardes du corps de l’Empereur, ils sont choisis et programmés pour incarner une élite guerrière. Totalement modifiés génétiquement, comme les Space Marines, les Custodes sont entièrement revus et chaque organe est manuellement choisi. Pour les Space Marines, le processus est plus systématisé, un Custodes est unique et est un véritable travail d’orfèvre d’un point de vue d’augmentation organique et technologique.

Dès lors, les Custodes sont fabriqués de toutes pièces pour être les plus forts, les plus résistants et les plus intelligents. Sur fond de misogynie, comment des femmes pourraient incarner l’élite ? Pourquoi l’Empereur s’encombrerait de femmes s’il peut avoir des hommes, plus forts et plus résistants ?

Toute l’affaire a un relent de Sweet Baby Inc. L’Amérique, car c’est de 4chan que part l’incendie, semble définitivement s’engoncer dans des affaires morales difficiles pour qui daignent y prêter l’oreille. Toucher à la passion des hobbyistes est un moyen sûr de créer de l’engagement dans des polémiques finalement assez stériles, femmes Custodes ou non, la planète continuera toujours de tourner et GW continuera de vendre ses figurines.

Pour notre part, on salue le courage de Games Workshop de, non pas prendre le sens de vent comme nous avons pu le lire ici et là, mais de prendre à bras-le-corps un sujet problématique et d’actualiser son univers par rapport aux enjeux sociétaux de notre temps. Tout ce que nous souhaitons, c’est une cohérence narrative et esthétique pour cet univers que nous chérissons tant.