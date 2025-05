Après DOOM, ID Software au travail sur un retour de Quake ?

Depuis 2016 et le retour en force de DOOM grâce à un soft-reboot magistral, ID Software semble être motivé à ramener ses licences phares sur le devant de la scène. Dernièrement DOOM a eu le droit à une troisième entrée dans son nouvel univers avec The Dark Ages. Et dernièrement, les propriétaires de ID Software, la holding ZeniMax Media, ont fait un dépôt de marque plutôt intriguant qui donne de l’espoir pour l’un des jeux cultes du studio : Quake. Est-ce un signe du retour en force d’une autre ancienne gloire ? En plus de Quake, ZeniMax a également déposé les noms de Wolfenstein, Deathloop et Dishonored.

Attention toutefois, un dépôt de marque ne signifie pas forcément qu’un travail est en cours autour de ladite marque. Cette action peut également signifier un renouvellement des droits. De ce fait, les marques Wolfenstein, Quake, Deathloop et Dishonored appartiennent toujours à ZeniMax et donc aux différents studios derrière la création de ces licences.

Vers un retour de Blazkovicz et du marine de Quake ?

Sachant que deux des quatre licences évoquées sont développées par Arkane Studios, à savoir Dishonored et Deathloop, et que les lyonnais sont en ce moment au travail sur Marvel’s Blade, nous pouvons supposer que le rachat de ZeniMax de ces deux licences n’a opéré que pour sécuriser les droits sur les marques.

Les documents à notre disposition précisent également que ZeniMax a mis son veto sur toutes sortes de produits dérivés de la figurine, au t-shirt, en passant par les comics et les manettes. Une manière de s’assurer d’avoir la mainmise sur l’entièreté de la licence.

Alors que Wolfenstein n’a plus donné signe de vie depuis la sortie en 2019 de Cyberpilot et du moyen Youngblood qui faisait suite aux excellents New Order et New Colossus), une nouvelle lueur d’espoir a éclairé les joueurs lors de la présentation d’Indiana Jones et le cercle ancien par MachineGames. Le studio avait déclaré être au travail sur deux autres jeux en plus des aventures du docteur Jones et sachant que ce sont les équipes de MachineGames qui ont succédé à ID Software sur Wolfenstein le doute est permis.

Mais en dehors des forts soupçons entourant le destin du plus charmant et musclé des tueurs de nazis, c’est autour de Quake que l’actualité se fait plus brûlante.

Thao Le, un artiste 3D oeuvrant pour ID Software, a tout récemment posté sur son site internet des screenshots de son travail sur un potentiel remake de Quake qui est aujourd’hui annulé. Mais pourquoi ne dévoiler ce travail que maintenant ? L’artiste à lui-même déclaré qu’il ne s’agissait que de travaux préliminaires pour préparer un retour de Quake. Le moteur utilisé étant l’IDtech 5 (moteur utilisé sur Wolfenstein et The Evil Within 2) nous pouvons dire que le développement de cette mouture de Quake remonte déjà à quelques années.

Difficile de ne pas penser au cas de DOOM 4, dont le développement avait commencé en 2008 avant de passer par plusieurs stades de développement avant d’être repris de zéro en 2011 pour devenir la version 2016 que nous connaissons tous. Est-ce un moyen pour les équipes de développement de ID Software de prendre la température quant à l’intérêt d’un nouveau Quake de nos jours ?

En 2024, lors de l’annonce de DOOM: The Dark Ages, la productrice éditoriale de ID Software, Medumi McGowan, avait déclaré par le biais de son profil LinkedIn, que le studio était au travail sur d’autres jeux en plus de la suite des aventures du Slayer. Hormis DOOM et Quake, la dernière incursion de ID Software sur la scène vidéoludique était Rage, qui s’est soldée par un semi-échec. Alors remake de Quake ? Prévision de l’après The Dark Ages ? Ou même crossover entre DOOM et Wolfenstein (les deux prenant place dans le même univers) ? Seul l’avenir nous le dira, mais ce dépôt de marque annonce du beau changement.