Evil Dead: The Game – Vers une disparition pure et simple du jeu ?

Moins de trois ans, c’est le temps qu’il aura fallu à Evil Dead: The Game pour déclarer forfait. Le jeu d’action-horrifique multijoueur asymétrique développé par Saber Interactive et édité par Boss Team Games n’aura pas réussi à attirer les foules. La décision est tombée en cette fin de mois d’avril, l’éditeur a purement et simplement retiré le jeu de la vente sur le PlayStation Store et l’Epic Game Store.

Après un retour en force en 2023 avec l’appréciable Evil Dead Rise signé Lee Cronin et la mise en chantier de Evil Dead Burn par le talentueux Sébastien Vanicek (Vermines), nous étions en droit d’espérer des mises à jour et des ajouts même minimes au sein du jeu. Les derniers ajouts notables dans Evil Dead: The Game étaient en lien avec le soft-reboot de 2013. Les joueurs pouvaient ainsi incarner Mia, la jeune protagoniste possédée par les puissances du Necronomicon.

Le manque d’intérêt des joueurs pour cette aventure multijoueur avait motivé les équipes à stopper tout développement et donc tout ajout ultérieur. Il est tout de même surprenant de noter que ce retrait ne concerne, pour l’instant, pas les copies Xbox. L’achat en dématérialisé est donc toujours possible sur cette plateforme, de même que l’acquisition d’une copie physique qui aujourd’hui se trouve pour une bouchée de pain sur le marché de l’occasion. Mais, le jeu ne possédant pas de mode hors-ligne, il est donc assez périlleux de vouloir l’acquérir à ce jour, l’avenir étant incertain pour les serveurs. Actuellement, vous pouvez toujours vous frotter aux démons de Kandar ou affronter les malheureux ayant lu le livre qu’il ne faut pas ouvrir.

Quel avenir pour Evil Dead: The Game ?

Dans un rapide communiqué, les équipes de Saber Interactive ont souligné qu’ils garderont les serveurs ouverts aussi longtemps que possible. Mais ne soyons pas dupes. De nombreux exemples de jeux multijoueurs asymétriques récents ont suivi un chemin similaire : Friday the 13th (suite à une perte des droits d’exploitation), The Texas Chain Saw Massacre ou encore Predator: Hunting Grounds. Ces derniers ont reçu des accueils plutôt tièdes de la part des joueurs et les serveurs sont tous plus ou moins déserts.

Y’a-t-il une malédiction qui plane sur les jeux adaptés de films d’horreur ? La recette du jeu multijoueur asymétrique devrait peut-être revue pour proposer une expérience plus excitante et qui se tienne sur la durée. Car même si Evil Dead: The Game reste une expérience plutôt agréable à suivre entre amis, la progression était relativement laborieuse et les objectifs assez redondants.

Et si les réponses se trouvaient non loin du calendrier plus que chargé du développeur ? Avec le succès de Warhammer 40.000: Space Marine 2, la mise en chantier d’un troisième opus, le développement d’un nouveau Turok et d’un survival horror Jurassic Park, le moins que l’on puisse dire, c’est que Saber a du pain sur la planche. Choix stratégique de laisser Evil Dead s’enfoncer dans les abysses ? Quoi qu’il en soit, avec les faibles fréquentations des serveurs, nous voyons mal Saber Interactive s’évertuer à faire tourner la machine éternellement.

La page Steam du jeu subit actuellement les foudres des joueurs s’étant investis corps et âmes dans la chasse aux deadites. La proposition était séduisante, et malgré le maintien en ligne des serveurs, l’avenir semble bien sombre pour Ash Williams et ses camarades.