Fin de partie pour le jeu Friday the 13th

Alors que Dead by Daylight étend son univers, son principal concurrent dans le registre du jeu d’horreur asymétrique Vendredi 13 est officiellement voué à disparaître. En effet à partir du 21 décembre 2023, le jeu ne sera plus disponible à l’achat, qu’il soit numérique ou physique. Passé cette date, ce dernier fonctionnera pendant un an avant la fermeture définitive de ses serveurs.

Le sympathique jeu produit par Illfonic étant au cœur d’une bataille juridique portant sur la paternité du personnage apparu pour la première fois au cinéma en 1980 dans un film réalisé par Sean Cunningham. Cunningham justement qui revendique la paternité du très lucratif Jason Voorhees, cependant il n’est pas le seul car Victor Miller, scénariste du premier film la revendique également. Problème, Jason Voorhees ne devient vraiment l’icône du slasher que tout le monde identifie, dans le second opus, qui n’est pas écrit par Victor Miller. Une affaire complexe et passionnante, racontée par le Hollywood Reporter dans cet article.

Cette affaire juridique aura dès 2018 impacté le jeu vidéo, empêchant ce dernier de proposer des nouveautés pourtant annoncée comme le DLC reprenant le nanardesque Jason X qui envoyait le tueur au masque de hockey dans l’espace pour trucider David Cronenberg. Difficile dans cette posture de résister à un Dead by Daylight qui propose un nouveau tueur célèbre à incarner à chaque saison. Dans le monde impitoyable des jeux services multijoueurs, le concept de saisons et d’événements est vital pour exister auprès du public. Jusqu’au mois de décembre le jeu sera encore disponible à l’achat à prix cassé, l’occasion pour ceux qui ne connaissent pas le titre de découvrir un jeu sympathique, victime collatérale d’un imbroglio juridique.

Pour l’éditeur du jeu Gun Interactive, cela ne sonne pas le glas de l’horreur asymétrique car ils ont proposeront bientôt un jeu reprenant le gameplay de Friday the 13th mais qui se déroule cette fois-ci dans l’univers de Texas Chainsaw Massacre et qui sortira le 18 août prochain. Quand à l’increvable Jason, selon des propos récents du compositeur du film original, Harry Manfredini, un nouveau jeu serait en préparation, pour lequel il aurait composé des morceaux et qui proposerait une approche plus réaliste. Les iconiques croque-mitaines sont immortels.