Dead by Daylight – Un film annoncé, faut-il s’inquiéter ?

Si aujourd’hui le jeu est peut-être un peu moins mis en avant, Dead by Daylight a, à n’en pas douter, connu un véritable succès. Les multiples collaborations avec des franchises réputées comme Resident Evil ou Silent Hill par exemple, en sont la preuve. Mais pas que, puisque le titre développé par Behavior Interactive a également des chiffres à faire valoir. Et pour cause, les derniers datant de mars 2022 font état de plus de 50 millions de joueurs séduits par l’expérience horrifique. Ainsi, avec de tels faits à son actif, il n’est donc pas étonnant que l’on voit poindre des projets autour de lui.

Déjà l’année dernière, son univers avait hérité d’une espèce de spin-off déjanté (Hooked on You) qui offrait aux fans de la franchise la possibilité de s’aventurer du côté d’un autre genre : le Dating Sim. Moins original, la toute dernière nouvelle transmise par Variety confirme la production d’un film destiné au grand-écran.

Des spécialistes du genre aux commandes

Une telle annonce a de quoi attirer l’attention, et peut, dans un même temps, susciter des craintes quant à la qualité de l’adaptation. Cependant, comme nous le confirme Variety, les personnalités auxquelles on a confié les rênes de la production semblent on ne peut plus coutumières du genre. Ce qui aura sans doute pour effet d’alimenter quelques espoirs dans le cœur des joueurs.

On retrouvera ainsi au générique Blumhouse, réputée pour avoir produit des films tels qu’Insidious ou encore l’acclamé Get Out. À ses côtés Atomic Monster (la firme co-fondée par le réalisateur James Wan), on lui connaît des créations comme M3gan, qui a d’ailleurs été créé avec l’entremise de Blumhouse, ou encore l’autre film avec une poupée, Annabelle. Les œuvres des deux sociétés constituent une liste assez disparate, avec du bon et du moins bon. Qu’à cela ne tienne, tout dépendra principalement de celui (encore inconnu) qui sera à la barre de la réalisation. Il n’est d’ailleurs pas impossible que l’on retrouve Wan lui-même.

Le vice-président de Behavior Interactive, Stephen Mulrooney, se veut lui très confiant quant à la prise en charge de sa licence par deux maisons phares dans le paysage du cinéma d’horreur :

« Nous sommes ravis de travailler avec Jason Blum et James Wan, deux géants de l’industrie du film d’horreur, pour développer l’univers de Dead By Daylight. Atomic Monster et lumhouse sont les partenaires idéaux pour réaliser l’entrée fracassante de Dead By Daylight sur grand écran. »

Qu’attendre du film ?

Même si certains peuvent penser qu’il y a tout un univers à exploiter, on peut clairement se demander si une telle initiative est pertinente, puisque, finalement, le jeu en lui-même ne tire-t-il pas toute son essence du monde du cinéma d’horreur, en reprenant les codes, en s’inspirant de méchants cultes ? Ainsi n’est-il pas fort probable de se retrouver face à une redite qui n’apporte rien de bien consistant ? Et pire, la crédibilité du film peut clairement être entamée, lequel pourrait conséquemment être une pâle copie de toute une production horrifique qui l’a précédé.

Ensuite, il y a une grande question tout autour du genre en lui-même, qui, il est vrai, semble clairement en déclin, voire démodé. C’est en effet dans les années 80 qu’a explosé le type de film en question, à savoir le slasher. Mais, au fil du temps, le désintérêt commença par le gagner. Sans doute avait-il, au début, bénéficié de l’engouement qu’entraîne la nouveauté… Ou peut-être est-ce la succession de films de qualité diverse (telle la série des Vendredi 13) qui l’a tiré vers le bas. Toujours est-il que, lorsque l’on est face à une telle production, on s’attend forcément à voir quelque chose de bien kitch, avec des héros au charisme douteux. On ne dira pas que cela sera forcément le cas, même si on ne s’attend pas non plus à un résultat des plus novateurs. Pour autant, il est difficile de ne pas penser que tout l’intérêt du film ne se trouve que dans son titre, lequel aura le principal objectif d’attirer le fan.

À vrai dire, si le jeu Dead by Daylight peut attirer, c’est justement parce que c’est un jeu. L’immersion véhiculée, l’implication des joueurs permettent de se prendre totalement à ce que l’on nous propose. En revanche, le film, lui, s’il veut convaincre devra grandement compter sur sa mise en scène et ses acteurs. Et, honnêtement, on peut vraiment craindre de ce côté-là : les films auxquels ont donné naissance Blumhouse et Atomic Monster étant loin d’être tous exemplaires, le doute est permis. Mais qui sait, une surprise n’est peut-être pas à exclure.