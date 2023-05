Deux spin-off ressuscitent Dead by Daylight

Behaviour Interactive vient de préciser l’avenir de la franchise Dead by Daylight, en effet, l’éditeur du fameux jeu horrifique au gameplay asymétrique vient d’annoncer la mise en route non pas d’un, mais de deux spin-off se déroulant dans l’univers déjà très référencé du jeu de base. Deux extensions qui font suite à Hooked on you, un dating sim plutôt surprenant puisque le but était de séduire les différents tueurs de Dead by Daylight. Il sera visiblement questions de bonnes décisions à prendre dans la première des suites, développée par Supermassive Games, qui a déjà fait ses preuves dans l’horreur en signant les tout aussi référencés Until Dawn et The Quarry.

Le jeu empruntant à une telle variété d’ambiances et d’influences du cinéma d’horreur qu’il est difficile de savoir quelle sera la voie choisie pour cette aventure solo. La seule précision donnée étant que l’intrigue se déroulera en dehors de l’Entité, cet être omnipotent et surpuissant qui rassemble les tueurs et les potentiels survivants dans des lieux inquiétants, autrement dit l’excuse narrative pour justifier les parties.

La seconde sera développée par le récemment acquis Midwinter Entertainement, déjà responsable du TPS Scavengers. Pas de solo ici car il s’agira d’un jeu multijoueur qui proposera cette-fois du PVE où, par équipe de quatre, il faudra collaborer pour venir à bout des ennemis se trouvant dans le royaume de l’Entité. On peut imaginer des affrontements face à plusieurs vagues d’ennemis inspirés des tueurs déjà existants dans Dead by Daylight.

We're excited to share a quick peek for our new project, set in the @deadbydaylight universe! pic.twitter.com/ydvkkDIerO — Midwinter Entertainment (@MidwinterGames) May 19, 2023

Concernant ces deux jeux il est encore trop tôt pour savoir si ils pourront intégrer des personnages appartenant déjà à d’autres licences, une particularité qui a fortement contribué au succès de Dead by Daylight. Cette extension de l’univers sera aussi un bon moyen de juger s’il est suffisamment séduisant sans ces fameuses licences qui permettent aux joueurs d’incarner un panel de personnages toujours aussi large, en témoigne notamment le dernier ajouté qui n’est autre que Nicolas Cage himself. En attendant le film également en production, les fans de Dead by Daylight ont de quoi frissonner.