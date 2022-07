Dead By Daylight entame sa collaboration avec l’Attaque des Titans

Chose promise chose due. Comme annoncé il y a déjà quelques semaines, Dead By Daylight a enfin agrémenté sa boutique de la collaboration avec le manga culte d’Hajime Isayama : l’Attaque des Titans.

Et même si les héros de l’œuvre japonaise n’ont pas le droit à leur propre identité et ne sont « que des skins esthétiques pour les personnages déjà présents dans le jeu, il faut bien avouer que le style de l’Attaque des Titans colle parfaitement à l’ambiance horrifique de Dead by Daylight et que la nouvelle collection est exceptionnelle, pour ne pas dire titanesque. Du côté des survivants, ce n’est pas moins de huit skins qui vont vous permettre d’arborer fièrement vos couleurs en représentant le bataillon d’exploration par-delà le mur et à travers les maps.

Ainsi et de la plus belle des façons, Dwight Fairfield porte fièrement l’uniforme d’Eren. Yui Kimura celui de Mikasa, Jake Park prens la place du charismatique Livaï pendant que de son côté Felix Richter enfile avec élégance l’uniforme d’Armin.

Et comme si cela ne suffisait pas, Meg Thomas emprunte les traits d’Annie, Kate Denson se glisse dans la peau d’Historia et Zarina dans celle d’Hansi. Quant à lui, Ace Visconti représente le captivant Kenny. Évidemment, les tueurs n’échappent pas au relooking version SNK. L’Oni devient le titan cuirassé et L’Esprit le titan marteau.

Malheureusement, les achats de ces nouveaux skins ne pourront pas être réalisés avec les points gagnés durant vos parties, mais pour les plus dépensiers le jeu réserve quand même quelques bonus à débloquer qui iront parfaitement avec votre nouveau style :

Charme Écusson des Brigades d’entraînement : se connecter lors de la sortie de mi-chapitre*

Charme Écusson du Bataillon d’exploration : débloquer 3 tenues au choix de L’Attaque des Titans

Charme Écusson des Brigades spéciales : débloquer 2 tenues au choix de L’Attaque des Titans

Charme Écusson de la Garnison : débloquer n’importe quelle tenue de survivant de L’Attaque des Titans

Charme Titan au Mur : débloquer n’importe quelle tenue de tueur de L’Attaque des Titans

Il est temps de régler vos manœuvres tridimensionnelles et de rentrer dans cette bataille pour le moins surprenante ! Pour quel skin allez-vous craquer ?