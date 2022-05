Dead By Daylight – Les nombreuses nouveautés pour les six ans du jeu

En juin 2016, Dead by Daylight, ce survival-horror multijoueur au gameplay asymétrique développé par Behaviour Interactive et édité par Starbreeze Studios, faisait ses premiers pas. Des années plus tard, avec plus de 50 millions de joueurs sur consoles et pas moins de 25 millions sur mobile, l’œuvre au succès planétaire s’apprête à souffler sa sixième bougie.

Pour l’occasion, le studio canadien a décidé de faire plaisir à ses nombreux fans. Ainsi, de nombreuses nouveautés intègreront Dead by Daylight au cours de l’année, solidifiant encore un peu plus l’univers déjà bien rempli de la franchise.

ROOTS OF DREAD – Les racines de la terreur.

Dès le 7 juin 2022, c’est un tout nouveau chapitre qui débarque sur consoles et PC (et Stadia). Cette extension nous permettra de découvrir, manette ou souris en main, de nombreuses créations originales parmi lesquelles :

Les jardins de la joie – Une toute nouvelle map basée sur une banlieue typée américaine à l’aspect calme et convivial.

Haddie Kaur – Une survivante née en Inde et ayant grandi au Québec. Même si nous n’avons pas encore tous les détails sur ses capacités, son gameplay semble être axé sur l’agilité.

Le Dragage – Un tueur à l’apparence horrifique, faisant penser à un amas de chair sur un corps fait de brume. Mais son apparence n’est rien face à l’horreur de son pouvoir lui permettant de se téléporter entre les différents casiers et ne laissant aucun répit à ses proies, peu importe où elles se trouvent.

Dave Richard, le directeur créatif du studio, déclare à propos de l’extension :

Dead by Daylight a grandi et s’est énormément diversifié depuis sa création, et avec Roots of Dread, nous voulions retrouver l’essence du jeu : la peur viscérale et la fébrilité de la chasse. Le Dragage est un monstre étrange et effrayant au design unique, une première pour Dead by Daylight. Il se cache et chasse dans l’ombre avec le pouvoir d’engloutir les Survivants dans les ténèbres. Je pense qu’il apportera une expérience très intense pour tous les joueurs.

DEAD BY DAYLIGHT EN COLLABORATION AVEC L’ATTAQUE DES TITANS.

Grande nouvelle pour les fans de mangas, et particulièrement de l’œuvre de Hajime Isayama, Shingeki no Kyojin. En effet, les deux univers vont être associés pour le plus grand plaisir des joueurs. C’est un total de dix skins, répartis entre survivants et tueurs, qui auront le droit à une refonte à la façon des personnages emblématiques du manga. Survivants et Tueurs se partageront la dizaine de skins créés pour l’occasion et pourront fièrement arborer les couleurs de personnages emblématiques du manga.

En attendant d’en savoir plus sur ces ajouts dont la date de déploiement n’a pas encore été communiquée, nous nous contenterons de ces premiers visuels de Dwight, Zarina et l’Oni en Eren Yaeger, Hange Zoé et Titan Cuirassé. Notons toutefois que cette collaboration ne donnera pas naissance à un nouveau chapitre et portera uniquement sur des personnages déjà présents dans le jeu.

HOOKED ON YOU – LE VISUAL NOVEL INATTENDU

Les surprises s’enchaînent et ne se ressemblent pas. Non, vous ne rêvez pas. Hooked on you, a Dead by Daylight dating sim, développé par le studio Psyop (déjà à l’origine du complètement barré simulateur de drague dans l’univers du Colonel Sanders de KFC), est prévu pour nous accompagner cet été en exclusivité sur Steam.

Bien loin du sang et des sacrifices humains, on retrouve quatre de nos tueurs préférés à la plage, prêts à vivre des histoires d’amour et d’amitié. Il nous faudra faire les bons choix et trouver les bons mots afin de charmer la Chasseuse, le Spectre, l’Esprit ou encore le Piégeur et les faire rougir derrière leurs masques de tueurs psychopathes. Les chasseurs deviennent les proies dans une bataille qui s’avèrera bien différente et beaucoup moins sanglante.

DES FUNKO POP À L’EFFIGIE DE DEAD BY DAYLIGHT.

Une dernière annonce s’éloignant un peu des écrans, mais qui fera plaisir à de nombreux fans de l’univers de Dead By Daylight. Funko, l’entreprise connue grâce à ses figurines Pop à l’aspect simpliste reprenant moult personnages de la pop culture et plus encore, a décidé de se pencher sur un nouveau sujet et nous offre un aperçu des premières figurines d’une éventuelle longue série. De quoi sans doute sublimer notre setup de la plus glauque des manières !

Après six ans, le studio continue de prendre soin de son public et de son univers en ajoutant du contenu régulièrement pour le plus grand plaisir de ses joueurs. Nous avons hâte de voir ce que nous réserve ses futures années, avec pourquoi pas une collaboration avec le clown de Ça ?