Dead By Daylight – Partenariat avec Eli Roth, nouveaux skins et tome

Le studio Behaviour a décidément le vent en poupe. Après un partenariat avec le mastodonte Resident Evil, nos affreux québécois viennent d’annoncer un contrat entre Dead By Daylight et Crypt TV, la chaîne co-fondée par le réalisateur de films d’horreur Eli Roth. Une entente qui va apporter son lot de nouveautés au sein du jeu d’horreur multijoueur asymétrique.

Au programme des sanglantes réjouissances : de nouvelles tenues légendaires pour les joueurs, ainsi que l’arrivée d’un nouveau tome d’archives sympathiquement nommé “Forsaken” (abandonné, délaissé en VF).

Crypt TV est une chaîne dédiée à la production et diffusion de contenu numérique à thématique horrifique, à l’instar de Shadowz ou de FrissonsTV. Sur le papier, l’alliance entre Dead By Daylight et la chaîne d’Eli Roth (Hostel, Cabin Fever, The Green Inferno…) paraît donc on ne peut plus naturelle. Le nouveau contenu qui découle de ce partenariat prend la forme de trois nouvelles tenues légendaires qui permettent de transformer certains personnages en créatures directement issues des production de CryptTV.

La Chasseuse : The Mordeo

Le Mordeo est une issu d’une race de démons créée à cause d’actes de cannibalisme humain, et trouve refuge dans des forêts lugubres. La Chasseuse va changer d’apparence et devenir cette créature démoniaque grâce à un ensemble spécial composé du Crâne des mangeurs de chair, du linceul de la Reine ainsi que de l’arme Faim insatiable.

Le Mordeo est une issu d’une race de démons créée à cause d’actes de cannibalisme humain, et trouve refuge dans des forêts lugubres. La Chasseuse va changer d’apparence et devenir cette créature démoniaque grâce à un ensemble spécial composé du Crâne des mangeurs de chair, du linceul de la Reine ainsi que de l’arme Faim insatiable. Le Docteur : The Look-See

The Look-See est une entité qui s’en prend à celles et ceux qui sont rongé.e.s par le deuil. Le Docteur se transformera grâce à la tête Rictus sinistre (un visage sans autre attribut qu’un sourire carnassier), au Costume sombre et à une nouvelle arme nommée la Clé de la chance.

The Look-See est une entité qui s’en prend à celles et ceux qui sont rongé.e.s par le deuil. Le Docteur se transformera grâce à la tête Rictus sinistre (un visage sans autre attribut qu’un sourire carnassier), au Costume sombre et à une nouvelle arme nommée la Clé de la chance. La Harpie : The Birch

The Birch est sans doute le personnage le plus populaire de CryptTV, et le personnage clé de la série éponyme. The Birch, c’est un peu un Ent de la Terre du Milieu qui aurait été lourdement corrompu. Il s’agit d’un arbre sensible, un protecteur sauvage qui défend ceux qui ont le cœur pur. Faîtes de la Harpie The Birch grâce à la Couronne noueuse, à la Croute d’écorce (un corps recouvert d’une armure épaisse) et à son arme : la Serre tordue.

Les studios Behaviour dévoilent également le nouveau tome d’archives “Forsaken” qui révèle l’histoire de William «Bill» Overbeck de la franchise Left 4 Dead.

De nouvelles longues heures de chasse et d’angoisse en perspective.

Les développeurs invitent également leurs fans à les rejoindre pour un livestream le 13 mai sur leur chaîne Twitch, ils seront rejoints par Alyssa Onofreo de Crypt TV et par le vidéaste spécialiste de l’horreur Dead Meat pour jouer à Dead by Daylight avec les skins de la collection Crypt TV.