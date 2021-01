Dead by Daylight – Une refonte du HUD et un rework du Clown

Après des fêtes de Noël chargées dans le royaume de l’Entité, Dead by Daylight nous revient dès ce début d’année 2021 pour nous parler de ses imminentes mises à jour qui pourraient changer bien des choses dans le jeu asymétrique online. Au programme, l’on retrouve une nouvelle fournée de maps, un rework aussi technique qu’intéressant du Clown, et surtout une refonte totale du HUD qui lisse la lisibilité de vos escapades nocturnes.

Sorti il y a bientôt cinq ans, Dead by Daylight fait aujourd’hui peau neuve. Il sera désormais possible de voir quel personnage est associé à quel joueur, et combien de vies il lui reste avant de se faire dévorer sur le crochet par l’Entité.

Deux nouvelles maps viennent également rejoindre le rang des cartes mises à jour graphiquement, avec l’asile de Crotus Penn associé à l’infirmière et le jeu inspiré de l’univers de Saw, qui gagnent en luminosité (ce qui n’est pas du luxe) et se voient offrir un affinement des textures donnant une toute nouvelle ambiance aux lieux.

Enfin, le plus gros changement au cœur de la méta de Dead by Daylight est le rework du Clown, teasé il y a quelques semaines de ça. Pour ses plus grands adeptes, pas d’inquiétude à avoir, votre tueur grimé favori possédera toujours ses fameuses bouteilles de fumée rose capables de ralentir et indiquer la position des survivants. Mais il pourra également switcher avec un autre genre de mixture, qui dispersera cette fois un nuage jaune offrant un boost de vitesse à quiconque le traverse. Il sera toutefois impossible pour les survivants de distinguer la couleur de la brume, avant de s’y plonger aveuglément, ce qui ajoute une véritable couche de stratégie pour ce tueur un peu oublié des joueurs au vu des derniers DLC.

Tous ces ajouts débarqueront avec la prochaine mise à jour de Dead by Daylight, en attendant des nouvelles des futurs tueurs et survivants qui devraient arriver d’ici la fin du mois. Sans oublier les tenaces rumeurs sur de prochains DLC sous licences, tels que Candyman ou pourquoi pas le très attendu Resident Evil…