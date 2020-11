Dead by Daylight – Deux nouveaux tueurs pour le prix d’un

À peine remis de nos émotions avec le récent ajout du Fléau dans Dead by Daylight que le prochain chapitre du jeu d’horreur asymétrique en ligne s’annonce. Préparez-vous donc à plonger dans le cauchemar des Jumeaux, pour un concept plutôt novateur qui mêle deux mécaniques de gameplay distinctes. Tout d’abord, on a celle de Charlotte la grande sœur. Équipée d’une hache, elle pourra laisser sortir de son buste son immonde petit frère Victor à l’apparence rachitique et monstrueux, qui est également jouable pour poursuivre les survivants avec une vitesse de déplacement accrue.

Vous pourrez ainsi blesser les autres joueurs avec Victor, ou bien les rendre visibles pour permettre à l’impitoyable Charlotte de les achever violemment. Mais notre duo de l’enfer possède d’autres capacités intéressantes. La première vous permettra de casser plusieurs générateurs en un, la seconde de booster vos attaques à chaque générateur et la dernière d’avoir une alerte quand un survivant s’empare d’un objet dans un certain périmètre autour de vous.

Les Jumeaux auront aussi la particularité étonnante de posséder deux memento mori, l’un où Victor se fera un plaisir de dévorer la jugulaire de vos victimes (bon appétit), le second mettant Charlotte à l’honneur dans une sanglante exécution.

Ce nouveau chapitre inclura également une charmante survivante du nom d’Elodie Rakoto, qui apporte avec elle trois nouvelles compétences moins impressionnantes que celles du tueur, mais permettant de les contre-carrer à l’aide des casiers, coffres et palettes sur la carte.

Pour finir, de nouvelles maps se mettront à jour graphiquement pour gagner en ambiance, telles que la carte de l’usine qui se dote d’une grisâtre colorimétrie du plus bel effet. Ce qui ne laisse que peu d’anciennes cartes encore telles quelles, alors qu’aucun nouveau lieu n’a été présenté pour accompagner la sortie de ce nouveau chapitre.

Ce nouveau DLC (à acquérir avec la monnaie du jeu) est prévu pour début décembre. Il sera jouable sur le PTB (Public Test Bêta) et uniquement sur PC.