Dead by Daylight – L’événement d’Halloween vient toquer à votre porte

L’événement préféré des survivants et macabres tueurs de Dead by Daylight commence ses célébrations avec une mise à jour incluant moult ajouts, dont une nouvelle collection de cosmétiques.

Préparez-vous donc à croiser, lors d’une prochaine nuit noire d’Halloween, le Fléau sous sa forme originelle, une Légion tout droit sortie des Enfers ou pourquoi pas un tout nouveau skin pour Ghost Face fait en collaboration avec le créateur du célèbre tueur.

Comme dit plus tôt, le cœur de cette première vague d’ajouts au sein de Dead by Daylight repose dans sa boutique, qui nous propose trois nouveaux sets de skins complets pour les tueurs ainsi que trois autres tenues à destination des survivants.

Le Fléau sera donc affublé d’un costume alternatif qui le dote d’effroyables mandibules, une apparence censée le rattacher un peu plus au lore de Dead by Daylight. Légion, lui, se trouve habillé d’un skin effroyable, mêlant notre cher Frank à ses comparses dans une troublante fusion, tandis que Ghost Face goûte à son tour au dévastateur sérum de l’Alchimiste, pour revêtir une apparence consumée par l’Entité de Dead by Daylight.

Quant aux survivants, ce sera au tour de David King, Yui Kimura et Feng Min de recevoir un set de skins aux airs anciens et affublés de la marque luminescente de l’Alchimiste. Il sera désormais intéressant de voir ce que Behavior peut nous proposer pour étoffer l’univers de Dead by Daylight, grâce à la pléthore d’histoires que cachent ses personnages originaux charismatiques.

Le deuxième ajout sur les serveurs de Dead by Daylight concerne la sortie du Tome V des challenges, accompagné de son habituelle faille remplie de récompenses.

Les défis du mois concerneront parfois l’événement d’Halloween, pour nous demander de collecter le liquide d’étranges fleurs, et seule l’activation du défi permettra d’interagir avec la plante.

En plus d’offrir plus de soixante-dix cosmétiques pour des personnages originaux tels que le Clown ou Adam Francis, et des charmes étonnamment mignons (comme une adorable petite licorne rose), de nouveaux chapitres d’histoires concernant le passé du Montagnard et du Fléau étofferont la bibliothèque de la faille.

Quelques cinématiques seront aussi disponibles pour les joueurs aguerris capables de finir l’intégralité des défis d’ici la fin du tome le 30 décembre.

Pour finir en beauté, le très attendu événement d’Halloween viendra cette année sur Dead by Daylight sous forme de générateurs bonus (indiqués par des petites citrouilles), ainsi qu’une collection de charmes à disposer sur vos crochets et survivants.

Les deux premiers charmes s’obtiennent via des codes à rentrer dans la boutique, prenez donc de quoi noter “SWEETDREAMS” pour obtenir le seau zombie rempli de bonbons et “ETERNALBLIGHT” pour la citrouille remplie de sérum.

Mais pour les deux derniers, il faudra vous munir de patience afin de récupérer le code transmis lors d’un live de #intothefog pour Dwight l’épouvantail, et attendre le soir d’Halloween pour voir apparaître le trappeur à tête de citrouille.

L’événement s’accompagnera d’objets événementiels tels qu’une lampe dont le faisceau reflète la mignonne frimousse d’un fantôme, ainsi qu’une trousse de soins plus généreuse en termes de points, au coût d’une plus grande visibilité.

Les add-on rattachables à ces objets ne sont pas en reste non plus, pour vous permettre de booster votre vitesse ou d’accentuer l’éclat de votre lampe en tant que survivant.

D’ailleurs, même les tueurs se trouvent dotés d’un nouvel accessoire temporaire, qui offre la possibilité de faire un dash en avant bonus (sensiblement identique au pouvoir du Fléau) grâce à des jetons obtenus après avoir accroché une victime.

Ce raz-de-marée de nouveautés en profite pour nous délivrer une nouvelle carte graphiquement mise à jour, et ce sera cette fois au tour du domaine MacMillan de faire peau neuve, nous invitant à redécouvrir les macabres cabanes de bois pourri dans lesquelles le petit Trappeur a grandi pour devenir le tueur que l’on connaît tous aujourd’hui dans Dead by Daylight.

Il ne vous reste donc plus qu’à vous ruer sur votre jeu de survie asymétrique préféré. Soyez prêt à profiter de tous les bonus de connexion quotidiens et des nombreux ajouts offerts par la fête des citrouilles sur Dead by Daylight. Pendant ce temps, Behavior nous prépare sûrement déjà de somptueux cadeaux pour les froides festivités à venir en fin d’année…