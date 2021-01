Dead by Daylight – Des “Stars” et des gros changements pour 2021

Nous parlions il y a quelques semaines des prochaines mises à jours annoncées pour le titre en ligne horrifique à gameplay asymétrique nommé Dead by Daylight. C’était lors d’une vidéo de question-réponse présentée par le studio que le nouvel HUD nous avait présenté, avec les modifications prévues pour le Clown. Mais aujourd’hui, on revient sur de fortes spéculations soutenues par différents acteurs du jeu vidéo, qui pourrait nous promettre un début d’année plus que prolifique.

En plus d’un sixième tome imminent, qui mettra à l’honneur Yui, Claudette et l’Oni, et le retour de l’évènement annuel lié au nouvel an chinois. C’est bien évidemment l’annonce du prochain chapitre de Dead by Daylight, avec son lot habituel de tueurs et survivants qu’attend la communauté de pied ferme. En espérant que ce DLC apportera enfin une toute nouvelle carte avec lui, la dernière datant de l’ajout de Silent Hill il y a déjà bientôt un an.

Prévu donc pour mars prochain, on sait déjà que le dix-neuvième chapitre de Dead by Daylight sera un DLC basé sur une licence, le plus intéressant reste la très probable possibilité que celui-ci sera centré sur la saga : Resident Evil. Rumeur qui a débuté avec un cryptique tweet de l’un des développeurs de Dead by Daylight, dans lequel il mentionnait l’arrivée de “Stars” parmi le jeu, ce qui n’aura pas manqué de rappeler l’acronyme de l’unité des force spéciales de Resident Evil.

D’autant plus que le mois de mars sera un évènement marquant pour la série d’horreur, qui fêtera ses 25 ans avec la sortie de son prochain titre Resident Evil Village, accompagné d’un autre titre d’horreur en ligne dénommé Resident Evil Re:Verse.

Capcom en a aussi profité pour préciser que d’autres projets serait dévoilés prochainement, dont certains en collaboration avec d’autres licences, appuyant une fois de plus les nombreuses rumeurs autour d’un possible tueur sous les traits de l’imposant Nemesis ou Mr. X joint d’un Chris Redfield parmi les rangs de survivants.

Il reste encore pléthores de rumeurs sur de gros changements prévus sur le titre au cours de cette nouvelle année, allant de pair avec une communauté grandissante attiré par les fréquentes mises à jours. Qui sait, peut-être même ceux qui parmi vous ne connaissent encore Dead by Daylight que de nom, se laisseront charmer par un futur DLC inspiré d’une histoire d’horreur à travers les médias ?