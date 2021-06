Evil Dead: The Game – Ash vient trancher du démon avec panache

Necronomicon, tronçonneuse, zombis, humour…. Bingo ! Toutes les cases sont cochées pour Evil Dead: The Game. Ne nous manquait plus qu’une bande annonce avec du gameplay pour les points bonus, choses fournie par le Summer Game Fest hier soir. Mesdames, Messieurs, bon retour dans la cabane au fond des bois.

Les fans des films d’horreur des années 80 ont en effet pu se délecter des images impressionnantes d’Evil Dead : The Game lors du livestream du Summer Games Fest 2021. Un trailer de gameplay avec la voix off du Grand Ash lui-même, Bruce Campbell. Cette icône culte de la culture horrifique est connue pour son rôle principal dans la trilogie originale Evil Dead de Sam Raimi, ainsi que pour la récente série télévisée de Starz, Ash Vs. The Evil Dead.

L’année dernière, il a été annoncé qu’Evil Dead aurait droit à son propre jeu de survie et d’horreur, dans la même veine que Friday The 13th : The Game. Bruce Campbell lui-même avait évoqué l’existence du titre avant que le développeur Saber Interactive et l’éditeur Boss Team Games ne l’annoncent officiellement aux Game Awards 2020.

Alors que nous réserve cet Evil Dead vidéoludique ? Il s’agira d’un jeu multijoueur asymétrique, où les joueurs incarneront Ash Williams et d’autres personnages de la saga Evil Dead (Arthur, Pablo, Kelly, Scotty…) et s’efforceront d’empêcher une armée de démons de s’emparer du monde… ou du moins essaieront-ils de sauver leur peau face au joueur qui prendra le contrôle du sinistre démon Kandarian qui tâchera de les éliminer un par un.

Mais là où le Summer Game Fest nous a vraiment gâté, c’est grâce à une toute nouvelle bande-annonce de gameplay (que vous pourrez voir en fin d’article). On y voit Ash mener sa petite bande de héros dans un combat contre les forces obscures, alors que Bruce Campbell explique comment les joueurs peuvent soit sauver le monde en rassemblant les pages du Necronomicon et en scellant le démon Kandarian, soit le plonger dans les ténèbres en incarnant le malin lui-même.

Pendant ce temps, Ash nous démontre l’efficacité du fusil à pompe et des finishing moves particulièrement brutaux au corps à corps avec sa tronçonneuse iconique. Du côté Evil, le démon pourra posséder des PNJ pour “effrayer les bons à rien” nous dit la voix off. On aura la chance de pouvoir arpenter des lieux mythiques des films Evil Dead, comme l’effrayante cabane en rondins de bois et la forêt environnante du premier film. Visiblement nous aurons aussi droit à quelques balades sanglantes en voitures, nous verrons bien si cela aura un réel impact sur le déroulement des parties.

L’enthousiasmant Evil Dead: the Game sera disponible dans le courant de l’année 2021 sur PC, Xbox One, Xbox X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch.