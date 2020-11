Friday the 13th – Dernier Vendredi 13 sur les serveurs pour Jason

Les jeux inspirés de slashers sont encore un genre récent dans le paysage vidéoludique, avec des titres comme le désormais célèbre Dead by Daylight ou le récent Phasmophobia, qui poussent les amateurs de jeux compétitifs à repousser les limites de leurs peurs. Malheureusement parmi les quelques élus, nombreux sont déjà les exemples qui se sont cassé les dents sur cette formule encore trop peu démocratisée, et le triste Friday the 13th ne fait pas exception à la règle.

Le jeu nous avait ouvert ses portes le 26 mai 2017, chapeauté par le studio Illfonic, dans un titre entièrement inspiré de la saga de films d’horreur qui nous permet d’incarner au choix Jason le tueur au masque de hockey, ou l’un(e) des survivant(e)s essayant de lui échapper.

Et même si Friday the 13th peinait à étendre sa communauté, le titre jouissait d’un passage régulier des joueurs, et d’une image de marque suffisamment importante pour maintenir à flot la visibilité du jeu. Jusqu’à la douche froide que fut le procès intenté par l’un des anciens membres de l’équipe du film original, envers le petit studio qui avait déjà du mal à tenir son calendrier de mises à jour dans les temps.

La sentence fut radicale ; alors même qu’une toute nouvelle carte accompagnée d’un lots de personnages inspirés du film Jason X devait voir le jour, le jugement du procès interdit à Illfonic d’apporter tout ajouts aux titres, pour éviter de justesse une fermeture juridique des serveurs, tuant purement et simplement tout les efforts du studio.

Aujourd’hui c’est un nouveau coup dur qu’encaisse Friday the 13th, car c’est bien désormais l’hébergement de ses serveurs qu’Illfonic se retrouve obligé de suspendre définitivement, tout en assurant aux joueurs que le titre sera toujours jouables en peer to peer pour des parties rapides ou privées.

Ainsi il vous sera toujours possible de profiter du titre, même si vous l’avez acheté récemment, et en plus de vous assurer de garder la totalité de données, le studio à décidé de laisser indéfiniment le bonus de double expérience mis en place depuis le début du confinement.

Il est donc peut-être temps d’aller rendre visite une dernière fois aux campeurs de Crystal Lake, pour débloquer vos derniers trophées manquants ou vous remémorer d’horribles nuits de courses poursuites. Avant que cette courte aventure, inspirée d’un mythe du cinéma, ne deviennent qu’un souvenir de jeux vidéo en plus rangés dans la bibliothèque…