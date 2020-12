Evil Dead: The Game – Ash sort de sa forêt pour tronçonner du zombie

Malgré l’ancienneté de ses premiers films, la saga des Evil Dead refusa de mourir tout comme ses revenants, pour rester une licence juteuse à travers les années. Tout d’abord via son reboot au début des années 2000, puis avec une série plus récente, qui nous intéressera aujourd’hui au vu de ses récentes adaptions dans le monde vidéoludique.

Il y a un peu moins d’un an, c’était le titre asymétrique en ligne Dead by Daylight qui se dotait d’un DLC en l’honneur d’un des plus grands tronçonneurs de cadavres : Ashley Williams et sa main bionique. Mais aujourd’hui, c’est pour son propre titre que l’on retrouve le personnage, toujours aussi fidèlement interprété par Bruce Campbell, et accompagné d’une ribambelle d’ami(e)s rencontrés au cours de ses nombreuses péripéties.

Derrière ce Evil Dead: The Game, on retrouve Saber Interactive, l’équipe à l’origine de l’adaptation de World War Z sortie l’année dernière, qui avait reçu un accueil plutôt positif de la presse et des joueurs. D’autant plus que cette adaptation semble piocher librement dans toutes les différentes itérations de la série horrifique/comédie, pour nous réunir par exemple avec la charmante Kelly Maxwell de la série Ash vs. Evil Dead ou même un chevalier tout droit sorti du délirant troisième film.

Le titre dévoilé lors des derniers Game Awards 2020, s’annonce comme un jeu multijoueur coopératif et compétitif en ligne, qui semble en somme plutôt classique dans sa construction mais suffisamment fun, décomplexé et référencé pour attirer un large public adepte du genre ou de l’œuvre cinématographique.

C’est prévu dans le courant de l’année 2021 sur toutes les plateformes, du PC, PlayStation 4, Xbox One à la Switch en passant par la toute fraîchement sortie current-gen PS5 et Xbox Series X|S. Le trailer d’annonce aussi inattendu que bref nous rassure tout du moins, quant à la qualité d’adaptation du bestiaire assez typique de l’univers à la fois morbide et déjanté. Reste à savoir si ce Evil Dead: The Game aura droit à un traitement aussi favorable que la précédente production de Saber Interactive, pour gratifier nos soirées d’un tout nouveau jeu flambant neuf à nettoyer entre amis de ses hordes de zombies en tous genres.