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Battlefield 6 – Une roadmap qui marque un vrai retour aux fondamentaux ?

Battlefield 6 - Roadmap 2026

Kivy

Joueur éclectique, j’aime enrichir mon backlog avec des jeux divers et variés. Passionné aussi de cinéma et du genre horrifique en général, découvrir de nouvelles choses m’anime et me motive dans ce milieu.

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