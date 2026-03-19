Le printemps méga rayonne dans Pokémon TCG Pocket

Après Les Merveilles de Paldea sorti fin février, un nouveau booster s’apprête à secouer Pokémon TCG Pocket le 26 mars prochain : Méga-Rayonnement. Cette extension (numérotée B2b) n’est pas sans rappeler le set A2b, Réjouissances Rayonnantes. Et pour cause : tout comme son aînée, Méga-Rayonnement mettra à l’honneur les très convoités Pokémon chromatiques (ou shinys).

Méga Ectoplasma en vedette, Méga Dracaufeu X arrive enfin

La première Méga-Évolution à apparaître dans ce trailer n’est autre que Méga-Ectoplasma-ex ! Ce Pokémon possèdera 210 PV, et son attaque rappellera de bons (ou mauvais) souvenirs à ceux qui ont connu le talent Maléfice des Ombres de l’Ectoplasma-ex classique.

Ce talent empêchait l’adversaire de jouer une carte Supporter tant qu’Ectoplasma-ex était sur le Poste Actif. Pas de talent passif pour cette version Méga, mais une attaque spéciale : en plus d’infliger 120 dégâts, elle empêchera également l’adversaire de jouer une carte Dresseur lors de son prochain tour. On retrouve donc cette redoutable mécanique de blocage, mais sur une attaque nécessitant 4 Énergies au lieu de 3, et infligeant 20 dégâts de plus. De plus, là où l’Ectoplasma-ex classique était de type Psy, ce Méga-Ectoplasma-ex sera de type Obscurité, lui ouvrant les portes de tout nouveaux archétypes de decks !

Si Méga-Dracaufeu Y était la tête d’affiche de l’extension B1a (Embrasement Écarlate) de Pokémon TCG Pocket, Méga-Dracaufeu X brillait jusqu’ici par son absence. C’est désormais corrigé, puisqu’il s’agit de l’autre Méga-Évolution mise en évidence dans le trailer.

Si son attaque n’inflige pas autant de dégâts bruts que celle de son homologue Y, sa puissance de feu n’est certainement pas à sous-estimer. Doté de 220 PV, Méga-Dracaufeu X possède l’attaque Brasier Déchaîné. Pour 3 Énergies Feu, cette attaque inflige 100 dégâts. Cependant, dès que Méga-Dracaufeu X a perdu la moitié de ses PV ou plus, la puissance de son attaque grimpe à 180 dégâts ! De quoi inciter l’adversaire à la plus grande vigilance : l’attaquer sans pouvoir l’achever d’un seul coup, c’est s’exposer à un retour de flamme dévastateur.

Un set pensé pour les complétionnistes

Ces deux stars auront évidemment droit à leur carte shiny alternative. Mais ils ne seront pas seuls, puisque de nombreux autres Pokémon chromatiques seront présents dans cette extension. Le trailer en a d’ailleurs confirmé quatre :

Pomdepik

Draco

Zorua

Ponyta

Avec cette abondance de cartes chromatiques, il semble clair que l’objectif premier de Méga-Rayonnement n’est pas de redéfinir intégralement la méta compétitive. D’ailleurs aucune carte supporter ou stade n’a été montrée. Si quelques cartes puissantes comme Méga-Ectoplasma-ex trouveront leur place dans des decks spécifiques, cette mini-extension est avant tout à destination des complétionnistes et des collectionneurs, qui auront fort à faire pour réunir l’intégralité de ces versions rares.

Nul doute que bien d’autres Pokémon auront droit à leur version alternative brillante, y compris d’autres redoutables Pokémon-ex. Rendez-vous le jeudi 26 mars pour commencer à ouvrir ces nouveaux boosters !