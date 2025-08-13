Preview The Adventures of Elliot – Un Zelda-like magnifié en HD-2D

Le fameux « One More Thing » du dernier Nintendo Direct était une surprise signée Square Enix, et plus précisément de la Team Asano (Bravely Default, Octopath Traveler). Le studio a dévoilé sa nouvelle création, The Adventures of Elliot: The Millenium Tales, un action-RPG à la direction artistique somptueuse. Prévu pour 2026, le jeu s’est déjà présenté aux joueurs via une démo prometteuse, nous plongeant au cœur de ses mécaniques d’exploration et de combat. Alors, la nouvelle pépite de Team Asano est-elle à la hauteur de son héritage ?

Une HD-2D magnifique, mais des légers soucis de visibilité

Dès les premières secondes, la patte de Team Asano saute aux yeux. Le studio, maître incontesté du style HD-2D, profite de la puissance de la Switch 2 pour sublimer sa formule. Les couleurs sont chatoyantes, les effets de lumière et de profondeur sont saisissants, et parcourir ce monde est un véritable plaisir pour les rétines. Cette richesse visuelle a cependant une petite contrepartie : au milieu des buissons denses et des éléments de décor, la lisibilité peut parfois être prise en défaut, rendant certains chemins difficiles à repérer. Heureusement, durant cette première heure de jeu, ce souci ne s’est que rarement manifesté, et surtout n’a jamais entravé la clarté des combats, même face à un boss final envoyant tornades, projectiles et autres ennemis. Un point à surveiller, mais qui reste mineur pour l’instant.

Une exploration récompensée

Sur la route jusqu’au donjon, pléthores de chemins annexes s’offrent au joueur, et lui permettent de découvrir des grottes cachées où l’on peut trouver de l’équipement, par exemple. De plus, on peut également trouver des petits donjons cachés, où l’inspiration de la saga Zelda se fait sentir. Le but sera de passer une épreuve (un parcours d’obstacles, ou une zone d’ennemis à nettoyer), et réussir vous permet de rajouter une goutte de vie. Loin du simple plagiat, Team Asano s’approprie ces codes avec intelligence pour créer une boucle d’exploration qui fonctionne à merveille.

Faie au coeur du gameplay, un usage des armes à peaufiner

Le gameplay repose sur la synergie entre le héros, Elliot, et la fée qui l’accompagne, Faie. Cette dernière, que l’on déplace avec le stick droit, dispose de pouvoirs de mouvement, dont deux sont disponibles dans la démo : un dash ainsi qu’une téléportation à courte portée, essentiels pour résoudre les énigmes et atteindre des zones inaccessibles. L’utilisation de ces compétences consomme une jauge d’endurance qui se recharge rapidement, créant un rythme agréable, tout en empêchant le joueur d’abuser de ces pouvoirs. Au combat, Elliot est équipé d’un bouclier et d’une jauge de garde qui se brise si l’on pare trop de coups, vous laissant à la merci de vos adversaires. Il est également possible d’effectuer une parade parfaite, au timing assez permissif, pour étourdir les ennemis et prendre l’avantage.

Là où le bât blesse, c’est dans la gestion de l’arsenal. Elliot peut équiper deux armes à la fois (épée, arc, bombes…). Le problème survient lorsqu’il faut utiliser ponctuellement la troisième. Si vous avez l’épée et l’arc équipés et que vous avez besoin d’une bombe, il faut obligatoirement ouvrir la roue des armes, déséquiper l’une des deux armes, équiper la bombe, l’utiliser, puis rouvrir le menu pour rééquiper votre arme précédente. Ce processus est laborieux et casse le rythme de l’action. Il s’agit sans doute du plus gros point noir de cette démo, et l’on espère sincèrement que le studio trouvera une solution plus ergonomique d’ici la sortie du jeu.

En plus de tout cela, au cours de l’aventure, Elliot mettra la main sur des magilithes, permettant, moyennant un coût, d’offrir au personnage de différents bonus, et donc à chaque joueur d’adapter son gameplay selon les embûches auxquelles Elliot et Faie feront face.

Une démo qui donne envie d’en découvrir plus

Cette première incursion dans le monde de The Adventures of Elliot laisse une impression très positive. Team Asano prouve une fois de plus sa maîtrise de la HD-2D et sa capacité à créer des mondes enchanteurs. L’exploration, inspirée mais intelligente, et les mécaniques de duo promettent une aventure riche et gratifiante. Reste ce souci d’ergonomie dans la gestion des armes qui, s’il est corrigé, pourrait laisser le champ libre à un excellent action-RPG. Si le jeu final maintient cette qualité sur la durée, les fans du genre peuvent d’ores et déjà prévoir leur achat en 2026.