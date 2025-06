Final Fantasy Tactics – Un remaster reconstruit de zéro ?

S’il y a bien une chose que les joueurs demandent aux éditeurs, c’est de porter les jeux introuvables sur le marché sur des supports récents. Pourtant, c’est quelque chose qui ne se concrétise que trop peu souvent, et il arrive même que la nouvelle mouture ne soit pas au niveau de l’œuvre originale. Après l’annonce de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles par Square Enix, les fans se demandaient jusqu’où irait l’entreprise nippone pour rendre hommage au jeu PS1.

Final Fantasy Tactics sur PS1, modernisé

Le 17 juin, Square Enix publiait sur son site officiel une interview du réalisateur de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Kazutoyo Maehiro. Le projet a vu le jour au moment où Kazutoyo Maehiro y a rejoué pour la première fois depuis sa sortie et qu’il a déploré son absence des machines actuelles. Afin de rendre hommage au jeu original, il a décidé d’en faire une version améliorée qui ne serait pas une simple émulation de la version PS1.

C’est pour répondre à ce besoin de réinventer Final Fantasy Tactics que Kazutoyo Maehiro, en collaboration avec Yasumi Matsuno, le créateur original, a décidé d’ajouter de nouvelles conversations et un doublage intégral en japonais et en anglais. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le jeu original a été écrit pour être lu et non joué par des comédiens, donc Yasumi Matsuno a réécrit certains dialogues pour offrir un rendu plus fluide, tout en profitant du remaster pour en ajouter de nouveaux.

Cette volonté de fluidifier l’expérience de jeu se retrouve également dans la gestion des sprites : ces derniers ont été lissés afin de conserver l’intention originale, tout en s’adaptant aux standards actuels. L’interface utilisateur était, elle, particulièrement datée selon Kazutoyo Maehiro et nécessitait d’être refaite de zéro afin d’être confortable pour les joueurs d’aujourd’hui.

Cependant, un point important a également été évoqué lors de l’interview : pourquoi avoir pris comme base le Final Fantasy Tactics sorti sur PS1 plutôt que sa version War of the Lions sur PSP ? Kazutoyo Maehiro n’ayant pas travaillé sur la version PSP, il considérait que la meilleure voie à suivre consistait à refaire strictement la version originale, prétextant qu’ajouter de nouveaux jobs ou personnages serait au détriment de la vision de 1997.

Un développement qui se heurte à un mur

Le plus gros problème rencontré par les équipes de Kazutoyo Maehiro lors du développement de The Ivalice Chronicles, a été de réécrire l’intégralité du code. La raison ? Les données originales et le code source n’existaient tout simplement plus. Kazutoyo Maehiro explique alors que c’était normal à l’époque de ne pas conserver les données d’un jeu. De plus, lorsqu’une traduction était faite, on réécrivait généralement par-dessus la version d’origine.

Pour surmonter cet obstacle, il a fallu reconstruire le code en analysant différentes versions du jeu ou en jouant au jeu original, pour ensuite tenter d’en reproduire le comportement. Ce fut, on l’imagine, une entreprise titanesque qui traduit bien la volonté de l’équipe, celle de rendre hommage à Final Fantasy Tactics.

Cependant, cela souligne un point important quant à la volonté de ressortir un jeu vieux de plus de vingt ans. Les développeurs ont-ils seulement accès au code source original ? On pourrait notamment penser au remaster HD de Final Fantasy X dans lequel nous ne retrouvons pas les modèles 3D utilisés dans les cinématiques du jeu original, causant alors des problèmes au niveau des expressions faciales. Nous pourrions également évoquer les différents portages de Sonic Adventure par SEGA : chaque portage semble basé sur le précédent et jamais sur la version originale sur Dreamcast. Une rumeur insistante veut que SEGA aurait perdu le code source de la version Dreamcast et, si nous n’en possédons aucune preuve, cela reste une théorie cohérente compte tenu des affirmations de Kazutoyo Maehiro sur l’industrie vidéoludique lors de la sortie de Final Fantasy Tactics.

Alors oui, nous pouvons nous estimer heureux, les équipes de Kazutoyo Maehiro ont tout mis en œuvre pour nous offrir un remaster d’un jeu aussi culte que Final Fantasy Tactics, allant jusqu’à réécrire de zéro le code source du jeu. Cependant, nous déplorons également l’absence du contenu supplémentaire introduit dans l’édition PSP du titre. Cette situation n’est pas sans rappeler celle de Persona 3 Reload : le remake du jeu est sorti tout d’abord sans les ajouts de l’édition améliorée Persona 3 FES, avant d’être vendus en DLC. Si nous n’affirmons pas que ce sera le cas pour ce remaster de Final Fantasy Tactics, nous pouvons critiquer la pertinence de produire une version améliorée et modernisée d’un jeu sans proposer tout le contenu lié au jeu : pourquoi ressortir un jeu si ce n’est pas pour produire une version définitive ?

Au final, ne sommes-nous pas obligés de choisir entre The Ivalice Chronicles et The War of the Lions ?