Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles est (enfin) réalité

C’est au cours du dernier State of Play que Square Enix a confirmé les rumeurs vieilles de près de quatre ans, celles d’un remaster de Final Fantasy Tactics. Sorti il y a bientôt 28 ans sur PlayStation, ce Tactical RPG a marqué le genre, et c’est dans une version remasterisée que Square Enix le fera découvrir, ou redécouvrir, dans une édition appelée Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles.

Un nouveau retour en Ivalice

Cette nouvelle mouture de Final Fantasy Tactics n’est pas la première édition remasterisée sortie à ce jour : Square Enix avait déjà édité en 2007 une version faite sur mesure pour la PlayStation Portable, Final Fantasy Tactics: The War of the Lions. Cette édition ajoutait des cinématiques au rendu pastel, deux nouveaux jobs ainsi qu’un mode multijoueur, et il semble que ce soit cette version qui ait servi de base au remaster Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles.

En effet, nous retrouvons ici les cinématiques de la version PSP ainsi que sa traduction anglaise. Si le mode multijoueur ne semble pas avoir été confirmé (la page PlayStation Store du jeu ne mentionne que le mode 1 joueur), nous ne pouvons pas non plus confirmer la présence des deux jobs ajoutés dans la version PSP. Cependant, Square Enix indique que le jeu permettra de profiter de deux versions différentes : la première est une version quasiment identique au jeu sorti en 1997, tandis que la seconde est une version modernisée, enrichie d’une interface revue et, entre autres, d’un doublage intégral en japonais et en anglais.

Une sortie globale

En plus du doublage intégral en japonais et en anglais, c’est bien les traductions en français et en allemand qui ont constitué une bonne surprise. Rappelons que la version PSP n’était sortie qu’en anglais. Si nous pouvons déplorer l’absence d’un doublage français ou allemand, à l’époque où les derniers Final Fantasy ont eux bénéficié d’un doublage dans la langue de Molière, la traduction des textes en français n’en reste pas moins une amélioration notable.

Par ailleurs, Square Enix a annoncé que Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles sera disponible le 30 septembre sur Nintendo Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series, ainsi que sur Steam. Le jeu sera également disponible en plusieurs éditions : une édition standard au prix de 59.99€, une édition deluxe contenant le jeu complet ainsi que des objets et des cosmétiques au prix de 69.99€, et une édition collector disponible sur la boutique officielle de Square Enix, au prix de 289.99€ ; cette édition contiendra le jeu ainsi qu’un coffret collector dans lequel nous pourrons retrouver une figurine de Ramza Béoulve, un set d’artworks, des peluches chocobo, des magnets représentant les pierres du Zodiaque, ainsi qu’un pop-up art.

Il ne nous reste plus qu’à attendre le 30 septembre prochain avant de pouvoir plonger à nouveau au cœur de la Guerre des Lions qui décidera du futur du Royaume d’Ivalice.