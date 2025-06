Final Fantasy Tactics – Espoir de remaster au milieu d’autres leaks

À chaque grand événement, à chaque jeu attendu, son lot de leaks, et il se pourrait bien qu’une nouvelle édition de Final Fantasy Tactics soit annoncée durant l’imminent State of Play. Nous nous rappelons toujours de la fuite du trailer de GTA VI et des questions que cela soulevait sur la place de la communication à l’ère de la multiplication des leaks. Quand c’est un jeune hacker qui fait fuiter des informations confidentielles, on peut légitimement critiquer l’entreprise, mais quand ce sont les principaux intéressés qui laissent entendre une annonce prochaine ou qui confirment des rumeurs, la situation devient complexe.

L’erreur de Yasumi Matsuno pour Final Fantasy Tactics

Hier, Yasumi Matsuno, le directeur et scénariste des jeux Ogre Battle, Tactics Ogre, Final Fantasy Tactics et Vagrant Story, ainsi que le superviseur et l’auteur du scénario original de Final Fantasy XII, a reposté sur X l’annonce du State of Play de ce 4 juin avant de supprimer son repost. S’il est possible que Yasumi Matsuno travaille sur un tout nouveau jeu et que ce dernier sera annoncé au State of Play, c’est bien le potentiel remaster de Final Fantasy Tactics qui fait parler de lui.

En effet, fin 2021 sortait un leak massif venant de NVIDIA dans lequel nous trouvions, entre autre, un remaster de Tactics Ogre, qui n’aura été annoncé qu’un an plus tard par Square Enix. Le remaster de Final Fantasy Tactics, qui se trouvait également dans le leak, est peu à peu tombé dans l’oubli après trois ans de silence radio ; le repost supprimé pourrait alors être en lien avec ce leak. Néanmoins, prudence est de mise : cela fait presque quatre ans que le leak de NVIDIA est sorti, il est possible que le projet n’ait jamais existé ou soit passé à la trappe, d’autant que ce ne serait pas le premier jeu à subir les conséquences d’un changement de stratégie de Square Enix.

Veille d’annonces, fuites inévitables

Square Enix n’est pas le seul éditeur à subir des fuites malheureuses. Si là, Yasumi Matsuno, ne confirme aucun projet et laisse planner le doute, ce n’est pas le cas d’un des nouveaux projets d’Atlus, le remake de Persona 4. En effet, fin mai, Yuri Lowenthal et Erin Fitzgerald annonçaient sur X ne pas reprendre leurs rôles respectifs de Yosuke et Chie dans le remake du jeu. Le problème est que le remake n’a pour l’instant pas été confirmé par Atlus, et par conséquent ces annoncent tombent comme un cheveux sur la soupe et semblent confirmer l’existence du projet.

Il est alors bon de rappeler qu’il y a plus de deux mois, Atlus enregistrait également le nom de domaine p4re.jp ; ils avaient également fait la même chose avec le nom de domaine p3re.jp trois mois avant l’annonce de Persona 3 Reload.

Autre projet : Hollow Knight: Silksong ; il avait simplement été annoncé pour 2025 lors du Nintendo Direct du 2 avril, celui annonçant les premiers jeux de la Nintendo Switch 2, mais c’est bien la mise à jour des packages liés au jeu sur SteamDB qui fait parler. À quelques jours du Summer Game Fest, cette mise à jour impromptue ne semble pas être anodine. Si nous pouvons douter d’un shadow drop du titre de Team Cherry pour la sortie de la Nintendo Switch 2, il est tout à fait possible que nous ayons de précieuses informations très prochainement.

La multiplication de fuites ou de teasing accidentels à quelques jours à peine d’un événement comme le Summer Game Fest n’est pas anodine, et s’il est peut-être trop optimiste d’espérer une confirmation de tous nous espoirs, il vaut peut-être le coup d’ouvrir l’œil dans les prochaines heures. Nous espérons, cette fois, ne pas entretenir de faux espoirs.