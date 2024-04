Encore plus de Persona pour les années à venir

Ce n’est pas vraiment un secret, chez Atlus, on aime beaucoup recycler, et cela ne date pas d’hier. Déjà Persona 4, sorti deux années après le troisième opus réutilisait allègrement les éléments visuels, notamment, de son ainé. Et aujourd’hui, aussi qualitatifs que soient leurs titres, on ne peut nier que l’éditeur japonais essore sans vergogne ses licences les plus populaires, et donc Persona en tête.

Rendez-vous compte, en l’espace de deux ans, Persona 3 est sorti sous deux formes, l’une étant un portage de l’épisode PSP, le second étant le remake de sa version PS2. Et que dire du Season Pass à Persona 3 Reload, annoncé après la sortie du titre, histoire de ne pas s’aliéner des ventes devant sa scandaleuse position tarifaire. Très clairement, l’éditeur tire sur la corde, et pour le moment, elle ne semble pas prête à se rompre.

Néanmoins, paradoxalement, on reste toujours en attente de leurs prochains jeux, mais pendant combien de temps encore. On devrait, on l’espère, se régaler en fin d’année devant Metaphor: ReFantazio, l’une de nos plus grosses attentes de cette année, et on est déjà impatient de découvrir les premières images de Persona 6 dont l’existence n’est qu’un secret de polichinelle. mais au delà de ces deux titres, peut on encore pleinement s’enjailler devant les communications de l’éditeur ?

Aujourd’hui toutefois, une information en provenance de Midori, une insider connue pour avoir déjà révélé en avance diverses indiscrétions en provenance d’Atlus qui ont fini par s’avérer, a attiré notre attention. S’il semble envisageable qu’un Persona 4 Remake, dans la lignée de Reload, voit le jour quelque part en 2025 ou 2026, ce sont deux autres opus que nous n’attendions finalement pas qui pourraient revenir prochainement.

En effet, d’après Midori, l’éditeur japonais songerait très sérieusement à remettre les deux premiers épisodes de la saga sur le devant de la scène. Lorsqu’elle a été interpellée par un utilisateur sur X (ex Twitter) estimant qu’un remake des deux premiers opus serait plus pertinent que le quatrième, c’est avec assurance qu’elle a affirmé qu’un remake était effectivement en cours de production, avant de se préciser qu’il pourrait plutôt s’agir d’une remise au goût du jour.

Déjà l’an dernier, alors que le développement de Persona 3 Reload était proche de sa conclusion, Midori affirmait que le projet était sur la table des négociations :

« Atlus et SEGA songent à plusieurs idées de remake pour différentes licences mais il n’y a rien de comparable avec P3Re pour le moment. Atlus souhaite vraiment faire un remake de Persona 1 et 2. »

Vous l’aurez compris, si cela s’avère, on n’a pas fini de manger du Persona. Non pas que cela nous déplaise, bien au contraire tant les deux premiers épisodes sont difficile d’accès de nos jours, toutefois à force de faire du neuf avec du vieux, et à ronger ses licences (et notre portefeuille) jusqu’à la moëlle, c’est aussi notre confiance en eux qui s’effrite peu à peu.

Persona 3 Reload, et la politique commerciale autour du titre, la ressortie au plein tarif de Shin Megame Tensei V: Vengeance, et plusieurs autres décisions ou communications douteuses l’ayant déjà pas mal écornée, c’est à la fois avec enthousiasme et appréhension qu’on attend à présent des nouvelles des prochaines sorties d’Atlus.