Venba s’est fait plagier, comme beaucoup d’autres…

Au milieu des dérives de l’IA et des modèles économiques douteux, on en viendrait presque à oublier l’existence des arnaques sous forme de jeux mobiles. Pourtant, il ne faut pas s’attendre à des miracles : quelqu’un a purement et simplement « photocopié » ( ou plutôt asset-flippé ) Venba.

Commençons par répondre à une question qui doit traverser l’esprit de certains: c’est quoi Venba ?

Développé par Visai Games et lauréat de plus d’une vingtaine de prix, Venba est un jeu narratif qui aborde les thèmes de la famille, de l’amour et de la perte à travers la cuisine du sud de l’Inde.

Le jeu dure à peine trois heures et est, au moment où nous écrivons ces lignes, en promotion à 6€ sur Steam.

Son style graphique unique et sa capacité à transmettre des émotions lui ont valu un grand succès critique, peut-être un peu moins commercial.

Avec plus d’une vingtaine de récompenses dont gagnant du prix Best Debut aux Bafta et Best Video Game à l’académie canadienne du cinéma et de la télévision, Visai est un studio qui étend petit à petit son savoir faire avec un prochain jeu en pré production, à surveiller donc…

Venba-ratin

Malheureusement, un produit que nous ne nommerons pas ici copie notre œuvre susmentionnée asset par asset, le propos en moins.

Sur le Google Play Store, le studio « criminel » se nomme Work Point et propose également des copies douteuses de A Little to the Left, Frostpunk, ou encore Stacklands.

Ce sont là des jeux indépendants que nous vous recommandons bien plus chaudement que ces logiciels frauduleux conçus pour siphonner votre argent.

Ce problème n’est d’ailleurs pas exclusif aux mobiles, car la Switch a également subi le même sort.

Mais ce qui distingue ce jeu de cuisine (au-delà de représenter un acte malveillant), c’est qu’en plus de copier le jeu, il en retire tout ce qui faisait son sel d’origine : ses thèmes et son histoire.

En effet, le jeu supprime non seulement toute la narration de Venba, mais modifie également les recettes à cuisiner, les remplaçant par de la cuisine plus « caucasienne » comme un sandwich au beurre de cacahuète.

La guerre des clones

Évidemment, nous ne pouvons que vous rappeler de ne pas laisser vos enfants sans surveillance devant les marchés de jeux virtuels, de retirer vos cartes bancaires de ce type d’appareil, et plus simplement de vous renseigner sur ce qui est potentiellement installé sur votre matériel.

Vous pourriez en effet penser soutenir un « développeur indépendant », alors qu’il s’agit d’une escroquerie. D’un autre côté, si cela peut nous permettre de vous recommander chaudement un petit jeu sympa, on ne s’en privera pas…