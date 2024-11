The House of the Dead – Un nouveau film en préparation

Célèbre rail-shooter de chez Sega, The House of the Dead est en quelque sorte une pièce du passé. Cependant, la franchise née en 1996 est loin d’être laissée à l’abandon. Souvenons-nous par exemple du remake sorti sur consoles et PC en 2022. Et puis, d’après la dernière nouvelle qui nous intéresse, il est aujourd’hui dans le collimateur d’un certain réalisateur qui vient tout juste d’afficher ses ambitions quant à son adaptation.

Un metteur en scène qui d’ailleurs est bien connu dans la communauté des joueurs, et ce, pour s’être attaqué à deux licences cultes de chez Capcom : Resident Evil et Monster Hunter. En effet, tel que nous l’apprend Deadline notamment, Paul W.S Anderson sera de nouveau aux commandes d’une transposition vidéoludique, prenant non seulement en main la direction mais aussi l’écriture du projet.

Un projet qui ne sera évidemment pas le premier. On se souviendra avant tout de la version livrée par Uwe Boll, ce assez réputé pour avoir réalisé des copies plus que désastreuses et dont l’œuvre aura certainement été popularisée par l’émission aujourd’hui cultissime pour une une certaine communauté : le fameux Crossed dispensé par Karim Debbache. Postal, Bloodrayne, Far Cry et donc The House of The Dead seront ainsi passés sous la moulinette du réalisateur allemand.

Toutefois, on le concède, l’arrivée d’Anderson n’est guère encourageante quand on connait son travail précédent… Des inquiétudes que l’on aurait légitimement pu avoir si ce n’était The House of the Dead. Justement qu’attendre d’un divertissement de la sorte mis à part un scénario convenu, dardé de clichés et de bien d’autres éléments « bas de gamme ». Non, ici, on s’attendra plutôt à quelque chose de beaucoup moins fin. D’ailleurs, c’est apparemment la volonté émise par Anderson lui-même :

« Mon approche sera de refléter ce qu’est ce jeu vidéo hyper-immersif et cinétique, et c’est pourquoi Zack Snyder a pris ces créatures et les a rendues rapides… Il s’agit d’une véritable course à la terreur. C’est différent de ce que nous avons fait avec Resident Evil, où il y avait beaucoup de pièges, d’énigmes et de choses à comprendre. House of the Dead est à la base un jeu de tir sur rail léger, qui vous entraîne directement au cœur de l’action. »

Donc, pourquoi pas… En tant que film « léger », The House of the Dead pourrait valoir le détour. Il se basera ( selon les information transmise à Deadline par Anderson ) le troisième opus de la saga. D’une part, il contera l’histoire de Lisa Rogan, qui tentera de sauver son père. Et d’autre part, la caméra s’attardera sur Daniel Curren, le fils de l’homme responsable de la situation apocalyptique dans lequel est plongé leur monde.

Quand va-t-il voir le jour ? Eh bien, il faudra visiblement attendre : la production du film est prévue pour la deuxième partie de l’année 2025. Une production qui, semble-t-il, sera placée sous la tutelle de SEGA, qui a dépêché Toru Nakahara ( responsable de la branche films et séries de l’entreprise nippone) pour « protéger la franchise » et, de la sorte, œuvrer à ce que l’œuvre filmique fasse honneur à la marque.

C’est que SEGA, en effet, fait du « trans-média » l’une des ses principales stratégies. On l’a vu récemment avec la série Amazon Yakuza ou encore (et c’est sans aucun doute l’élément le plus notable) la saga Sonic, qui d’ailleurs reviendra bientôt dans les salles obscures avec un troisième opus.