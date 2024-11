Amplitude Studios quitte Sega et reprend son indépendance

Amplitude Studios, après huit années passées aux côtés des Japonais de Sega, reprend son indépendance et « revient donc à ses racines ». Le studio parisien a été racheté par certains de ses fondateurs, une décision qui aurait impliqué une quarantaine de directeurs et salariés du studio. Que nous réserve donc l’avenir de l’un des seuls grands faiseurs de 4X, rare concurrent aux licences de Paradox et à la franchise Civilization ?

En mars dernier, c’est Relic Entertainment qui se séparait de Sega pour devenir indépendant. Aujourd’hui, c’est au tour du studio derrière les excellentes portes d’entrée au 4X que sont Endless Space 2 et Humankind de prendre son envol. C’est dans le cadre de la restructuration européenne de Sega, enclenchée en début d’année et ayant entraîné la suppression de 240 postes (principalement chez Creative Assembly et Sega Europe), que nous apprenons cette nouvelle.

Amplitude Studios et Sega assurent que la séparation se fait dans l’allégresse et la bonne humeur, les deux parties affirmant qu’elles « continueront à collaborer pour assurer une transition fluide des services, en minimisant les perturbations pour les employés d’Amplitude et en garantissant la continuité des services pour les joueurs. »

Voici la déclaration de l’un des fondateurs du studio, Romain de Waubert de Genlis, disponible sur Game2Gether, la plateforme communautaire du studio :

« Notre studio repose sur des franchises solides et emblématiques, et notre équipe est dédiée à créer les meilleurs jeux possibles. Forts de notre longue expérience dans le développement de jeux de stratégie et de deux titres en cours de production, nous avons pleinement confiance en notre capacité à offrir des expériences exceptionnelles aux joueurs. Cette décision nous permet d’être plus agiles dans notre approche tout en continuant à façonner notre vision d’origine, ce qui nous permet de repousser les limites et d’être plus proches que jamais de notre communauté. » – (traduit par la rédaction)

L’entreprise semble donc confiante en son avenir, en insistant sur l’importance des retours de leur communauté dans leur processus de création. On apprend aussi qu’un patch pour Humankind devrait bientôt arriver et que de nouveaux projets seront annoncés en janvier prochain lors de l’Amplified 2025, un événement qui marquera les 14 ans du studio.

Nous souhaitons le meilleur aux Parisiens d’Amplitude Studios, qui occupent une place importante dans le paysage vidéoludique et offrent une concurrence saine à Paradox sur le terrain du 4X, où il est bien difficile de se faire une place face à ce mastodonte suédois.