L’avenir trouble de Creative Assembly

Ces dernière années ont été particulièrement difficiles pour Creative Assembly. D’excellents jeux comme Halo Wars 2 et Alien: Isolation ont tout deux été des succès critiques considérables doublés d’échecs commerciaux majeurs enterrant respectivement l’une et l’autre franchise. Mais c’est surtout la gestion de la marque Total War, véritable porte-étendard et monopole du studio, qui questionne et semble emmener les Britanniques d’Horsham vers des horizons incertains.

Si le studio avait naguère fait les frais du désastre HYENAS et connu les licenciements massifs qui ont frappé impitoyablement l’industrie en 2023, nous étions pourtant portés à croire que cet échec se transformerait en sursaut salvateur pour le studio. Après tout, les déroutes qu’ont été Pharaoh et le DLC Shadows of Change pour Total War: Warhammer III avaient alors poussé la direction de la marque à publier un billet d’excuses dans lequel la direction prenait acte de ses erreurs et promettait du contenu plus qualitatif pour ses prochaines productions. Un billet publié en décembre 2023 dont les nobles intentions viennent tout juste de se faire agresser par la réalité.

On apprends en effet qu’une nouvelle vague de licenciement a été actée par SEGA et touche de plein fouets une poignée de studios de son portefeuille, parmi lesquels Creative Assembly. S’il est difficile de savoir quels emplois ont été touchés et dans quelle mesure pour tel et tel studio, on sait qu’il est question de 240 licenciements et que CA Sofia n’a pas été épargné. Et c’est là le point le plus important.

Creative Assembly Sofia, entité de Creative Assembly UK chargée de développer des DLC pour les Total War de Horsham, puis leurs propres Total War d’un style particulier, a été particulièrement malheureux avec la sortie de Total War: Pharaoh, dont les DLC et mises à jour gratuits n’ont pas offert une seconde vie à la triste momie, condamnée à rester à terre après s’être pris les pieds dans les lambeaux de ses compétences du passé.

Or, on a pu le remarquer lors de la campagne marketing précédant le sortie de Pharaoh, CA Sofia a été largement aidé par CA Horsham pour le marketing du jeu et sa promotion sur les réseaux sociaux, ce qui laisse supposer qu’ils n’ont pas une équipe marketing dédiée et que les emplois supprimés en leur sein sont ceux des équipes de développement.

IGN reporte avoir reçu un communiqué supplémentaire de SEGA quant à l’avenir de CA, visant à rassurer suite à ces licenciements :

« Creative Assembly a toujours de multiples projets en développement sur la marque Total War ainsi qu’un projet encore non annoncé. »

Néanmoins cette information supplémentaire n’a rien de rassurant en soi : on sait que CA Horsham travaille sur au moins deux DLC pour Total War: Warhammer III et que CA Sofia prévoit d’autres mises à jour et du contenu pour Pharaoh. Or, si un jeu est un projet, un projet n’est pas forcément un jeu et la malice des mots ne dissimule pas les maux malicieux. Cette clarification de la part de SEGA a une valeur absolument nulle dans l’équation qui se joue, du moins pour le public.

On a appris dans la foulée que SEGA se séparait de Relic Entertainement, le studio derrière Company of Heroes 3. Or, Relic a déjà fait les frais d’une vague de licenciements l’année dernière : 121 personnes ont été remerciées après la sortie mitigée du RTS. Pourquoi licencier puis vendre ? C’est en fait une procédure relativement courante : diminuer la masse salariale d’une entité que l’on compte vendre, et ne garder que des équipes squelettiques pour garder les produits en vie et assurer les ventes, permet d’afficher des résultats financiers soudainement satisfaisant et propices à la vente de l’entité en question.

Le scenario de Relic est-il celui qu’attend Creative Assembly ou CA Sofia ? Rien n’est moins sûr, mais ce ne serait pas surprenant. Même si la disparition pure et simple du studio est improbable à court terme, la prouesse d’avoir ruiné un monopole sans la moindre compétition et en dépit d’une communauté loyale et consommatrice force le respect.