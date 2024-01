SEGA – Shuji Utsumi prend la direction de l’Europe et des USA

Ce sera effectif à partir du 1er Avril 2024 : Shuji Utsumi prend la place de président pour Sega of Europe et Sega of America. Cette nomination fait partie d’une plus grande restructuration : la division Sega Toys va être fusionnée avec la division chargée du développement des jeux et bornes d’arcade du studio. Le but avoué est de développer une exploitation transmédia des licences phares du studio, notamment Sonic et Persona.

De plus, cette restructuration se ressent aussi dans le conseil d’administration. A l’aube de cette restructuration, le directeur du conseil d’administration, Hideo Yoshizawa, le vice-président exécutif, Shigeru Yamashita, et le vice-président senior, Taketo Oshima, partent tous les trois en retraite. Ils seront remplacés respectivement par Koichi Fukazawa, Yukio Sugino et Tatsuyuki Miyazaki.

L’arrivée de Shuji Utsumi chez les branches occidentales de Sega est bien l’information majeure de cette restructuration : il a eu un rôle important dans la sortie des consoles Sony et Sega aux Etats-Unis au cours des années 1990. De manière plus générale, il a beaucoup travaillé à la mise en place du secteur jeu vidéo de Sony, à l’époque Sony Computer Entertainment.

Même s’il est connu aujourd’hui pour son rôle chez Sega – il y dirige les divisions Game Contents & Service Business et Project Management – c’est bien chez Sony, où il rentre en 1986, qu’il se consacre au développement du secteur jeu vidéo. Très vite, il s’est spécialisé dans les branches internationales : il participe au lancement de la Playstation 1 aux Etats-Unis, puis il rejoint Sega pour participer au lancement, aux Etats-Unis également, de la Dreamcast.

Il n’y reste pas, cependant, et part chez Disney Interactive Entertainment à la suite. Il a encore un rôle essentiel international, cette fois-ci dans la mise en place d’une collaboration durable entre Disney et Square Enix : il participe aux négociations entre les deux entreprises pour créer le premier Kingdom Hearts, qui sort en 2002.

Suite à ce rôle, il quitte les studios majeurs pour lancer son propre projet : c’est avec le game designer Tetsuya Mizuguchi qu’il lance son propre studio de développement, Q-Entertainment en 2003. Entreprise honorable, le studio s’illustre surtout dans le genre du puzzle game, avec divers titres développés pour PSP, Xbox 360 et Nintendo DS.

Il faut attendre 2020 pour qu’il retourne chez Sega, d’abord dans le rôle de Chief Strategy Officer, puis en tant que Manager Général du studio japonais. Enfin, il rejoint ses rôles actuels, qu’il laissera le 1er Avril donc.

Au vu de son parcours, la nomination de Shuji Utsumi fait sens : il s’est illustré sur le territoire national et à l’international. Alors que Sega vise à changer sa manière de promouvoir ses licences phares, il est logique de mettre quelqu’un ayant fait ses preuves à ce poste stratégique.