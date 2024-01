SEGA donne des nouvelles des remake de ses grands classiques

Entre les compilations qui sortent sur chaque nouvelles machines depuis plus de vingt ans, ses collections « patrimoniales » (SEGA Ages…) et les mini-machines, on peut dire que SEGA aura su essorer ses licences cultes.

Peut-être inspiré par des réussites récentes, comme Bomb Rush Cyberfunk, clairement un hommage à Jet Set Radio, ou surtout Streets of Rage 4, exceptionnelle variation sur le thème du beat’em up à défilement horizontal, SEGA aura finalement décidé de souffler un peu la poussière que prennent les Crazy Taxi ou autre Shinobi.

Après une annonce marquante mais tout de même un peu énigmatique, SEGA confirme donc les jeux concernés par ce ravalement de façade, et partage, à l’occasion d’un rapport managérial, de rares et trop petites images de Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi et Streets of Rage dans leurs habits du XXIème siècle.

On apprend ainsi que Jet Set Radio devient un open world, et que Streets of Rage porte le sous-titre Revolution et reste un jeu à défilement horizontal. Les toutes premières images nous avaient laissé imaginer un jeu en 3D… Ouf ! Quant à Golden Axe, on ne peut s’empêcher de se dire, à la vue de l’illustration partagée par SEGA, qu’il s’est un peu inspiré des nouvelles séries Les Maîtres de l’Univers en 3D (Netflix)…

Et… C’est hélas tout ce qu’on aura à se mettre sous la dent pour le moment. Ni fenêtre de sortie (la toute première annonce évoquait « les années à venir »), ni indice sur le « …and more » qui avait conclu la vidéo de l’annonce, indiquant que d’autres titres allaient être concernés par cette remise au goût du jour.

Parce qu’on a grandi avec ces titres, de Shinobi (Master System, 1988) à Crazy Taxi et Jet Set Radio (Dreamcast, respectivement 1999 et 2000), on ne peut être qu’excité (et un peu inquiet, aussi) par les annonces de ces « nouveaux » jeux. Gardons à l’esprit cependant qu’ils appartiennent également à cette vague de remakes/ remasters qui sortent un peu trop facilement depuis quelques années (qui a dit « The Last Of Us Part 2 » ?!), au détriment de vrais nouveaux titres…