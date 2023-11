SEGA – Le projet « Super Game » suit son cours mais reste secret

Du côté de chez SEGA, on souffle le chaud et le froid depuis plusieurs mois. Le chaud, c’est bien évidemment le retour en grâce de Sonic. Le hérisson bleu est partout sur nos consoles, en 2D ou en 3D, et s’est également refait une belle santé au cinéma et sur les plate-formes de streaming.

Le froid, ce sont les nombreux projets avortés récemment et les coupes budgétaires prévues dans les équipes européennes. Au centre de cette crise, l’ambitieux projet Hyenas, purement et simplement annulé.

Mais au milieu de cette ambiance mi-figue, mi-raisin, le constructeur nippon vient pourtant de reparler d’un projet d’importance pour le lointain horizon 2026. Simplement connu sous le nom de « Super Game » et annoncé en 2021, il est donc toujours dans les tuyaux. Son développement avancerait même de manière régulière selon SEGA, qui se permet pour la première fois d’évoquer une date de sortie.

Comme nous l’avions déjà présenté dans nos colonnes, ce projet Super Game est d’une ambition folle. Plus proche d’une philosophie de développement que d’un simple jeu vidéo, il serait composé non pas d’un, mais de plusieurs AAA, qui pourraient sortir à intervalles réguliers, pour produire une oeuvre gigantesque.

Le qualificatif de Super Game ne serait pas galvaudé. SEGA assure, par la voix de son président Yukio Sugino, que le concept et les contenus qui seront proposés seront « largement supérieurs à ceux d’un jeu standard ».

Maintenant, 2026, ce n’est pas si loin dans le monde du jeu vidéo, surtout pour un projet de cette ampleur, et les détails ne sont pas légions. Mais à défaut d’en mettre plein les yeux pour le moment, le président de SEGA tente de nous en mettre plein les oreilles, à coups de phrases chocs.

» Nos équipes de recherches et développement travaillent à la création d’une oeuvre qui prendra forme dans l’intégralité de l’écosystème du jeu vidéo: les joueurs, mais aussi les streamers, et tout ceux qui les regardent. » Yukio Sugino

Intriguant, oui. Pour le côté excitant, il en faudra plus, tant on a l’impression d’avoir affaire à des phrases de politicien.

Au rayon des bonnes nouvelles (selon nous), c’est qu’il est fort probable que pour s’adapter aux mutations de la société et du marché, SEGA ait du faire marche arrière sur sa volonté d’intégrer les NFT à son Super Game. En effet, cette technologie pourrait bien n’avoir été qu’un feu de paille. On en parle de moins en moins depuis quelques mois, et c’est tant mieux.

Le constructeur nippon pourrait avoir plus à perdre qu’à gagner à jouer avec le porte-monnaie des joueurs dès l’introduction de ce qui s’annonce comme son plus gros projet à date.

En tout cas, 2026 arrive vite, et si le Super game est en si bon cours de développement, il est fort possible qu’on en apprenne plus dans les prochains mois. Pourquoi pas espérer un nom, un concept, voire des images, pas uniquement des effets d’annonce…