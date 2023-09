HYENAS, le shooter de Creative Assembly, ne verra jamais le jour

SEGA a annoncé l’annulation de HYENAS, le shooter multi-joueur développé par les londoniens de Creative Assembly (Total War) qui ne verra donc jamais le jour. Une annonce qui vient un peu de nulle part, un mois seulement après le déploiement d’une beta fermée.

On se rappelle les propos de SEGA lors d’une rencontre avec les investisseurs, jugeant HYENAS comme un jeu difficile à développer. Malgré cet aveu, un travail de refonte du modèle économique du jeu laissait entrevoir un destin moins funeste pour le titre.

La maison mère évoque l’inflation comme raison principale de cette annulation soudaine, estimant que la rentabilité a baissé en grande partie dans l’Union Européenne. En réponse, les différents budgets des titres en production ont été passés au peigne fin par SEGA et c’est dans ce cadre que la décision d’annuler le jeu a été prise. Ces réformes structurelles visant à améliorer la rentabilité et doper l’efficacité des studios européens auront d’ailleurs eu raison d’autres titres non annoncés. Première victime de cette restructuration, l’annulation de HYENAS ne risque pas d’être un fait isolé et l’épée de Damoclès plane à présent sur les autres groupes européens de la firme.

Concernant Creative Assembly, un message posté sur X confirme à demi-mot que des licenciements sont à prévoir :

Nous avons pris la décision incroyablement difficile d’entamer un processus de consultation sur les licenciements dans certains domaines d’activités au Royaume-Uni en parallèle à l’annulation de HYENAS. Cette décision pourrait malheureusement entraîner des pertes d’emploi. Nous comprenons l’impact que cela a sur nos collaborateurs et nous en sommes désolés. Pour ceux dont l’emploi est menacé, nous nous efforcerons de les réaffecter sur d’autres postes disponibles afin de minimiser au mieux les pertes d’emploi.

Il s’agit d’un nouveau coup dur dans l’industrie, après les licenciements massifs chez Epic Games (du côté du créateur de Fortnite, on parle du renvoi de 15% de l’effectif). Creative Assembly n’a pas encore communiqué sur la suite mais on imagine qu’il s’agira, en grande partie, de développer des tonnes de Total War jusqu’à la fin des temps pour renflouer les caisses de son propriétaire japonais.