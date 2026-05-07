Stranger Than Heaven – 5 époques, 5 lieux, le Game Pass et… Snoop Dogg !

Le studio Ryu Ga Gotoku (RGG), à qui l’on doit la série de jeux Yakuza/ Like a Dragon, s’est associé à Xbox pour présenter son prochain titre original : Stranger Than Heaven. Annoncé une première fois lors des Games Awards en 2024, le titre était depuis resté relativement mystérieux, et nous nous demandions notamment à quel point il allait s’écarter, ou au contraire se rapprocher, de la saga Yakuza.

On en sait désormais un peu plus grâce à la longue présentation du jeu publiée sur les réseaux Xbox, dans laquelle on peut voir que finalement, RGG Studio ne s’éloigne pas tant que ça de sa série phare. Stranger than Heaven est en effet un spin off des jeux mettant en scène Kiryu Kazuma.

On y incarne Makoto, à la fois américain par son père et japonais par sa mère qui, devenu orphelin, décide de tenter sa chance sur la terre natale de sa maman, ce pays dont il parle langue mais qui est pour lui totalement étranger : Stranger than Heaven. On suivra les aventures de Makoto pendant un demi-siècle à travers cinq périodes et cinq villes du Japon : Kokura en 1915, Kure en 1929, Osaka en 1943, Atami en 1951 et Shinjuku en 1965 , où l’on retrouvera le fameux quartier fictif de Kamurocho, ne possédant pas encore sa célèbre arche.

On balaiera ainsi une bonne partie de l’histoire du Japon au XXème siècle, de la révolution industrielle à l’influence américaine post-Seconde Guerre Mondiale.

Si Kamurocho fera le lien avec les jeux Yakuza, ce ne sera pas qu’un clin d’œil, puisque le nouveau trailer nous apprend dès son ouverture que Makoto finira par créer le fameux Clan Tojo, central dans les aventures de Kiryu. Ce sont les évènements qui mèneront à la création du Clan que racontera Stranger than Heaven, qui sera finalement une sorte de préquelle des jeux Yakuza.

What’s my motherf***** name ?

Si, comme dans les autres jeux du studio, la mise en scène très cinématographique et les combats (dans un style beat’em all plus fidèle aux ancien jeux qu’à la nouvelle formule Like a Dragon et ses combats au tour par tour) occuperont une place très importante, Stranger than Heaven se place surtout sous le signe de la musique.

Toute une mécanique de mini-jeux consistera à chercher des sons pendant l’aventure pour les compiler ensuite et composer des morceaux. Makoto est un chanteur, ce qui aura aussi son importance dans le scénario. Cette place donnée à la musique se reflète dans le casting, qui comprend plusieurs musiciens, comme la chanteuse américaine Tori Kelly, ex-American Idol, détentrice de deux Grammy Awards et que l’on connait surtout chez nous pour son rôle de l’éléphante Meena dans les films Tous en Scène. La chanteuse japonaise Ado, interprète du générique de One Piece film: RED est aussi au casting, ainsi que, et c’est la grosse surprise de cette présentation, Snoop Dogg.

Le légendaire rappeur américain, en plus d’interpréter la chanson titre du jeu avec Ado, aura un rôle d’importance dans Stranger than Heaven, puisqu’il guidera Makoto lors de son passage au Japon, profitant de la maîtrise du japonais de ce dernier pour renforcer ses activités de contrebandier sur le territoire.

RGG Studio semble rester suffisamment proche de la saga Yakuza pour nous livrer une production dans un style qu’il maîtrise à la perfection, tout en s’éloignant assez de sa saga emblématique pour apporter un vent de nouveauté. À l’image du personnage se rendant sur les terres de sa maman, nous serons face à une œuvre dont on connait la langue vidéoludique, mais qui nous sera aussi étrangère…

Stranger than Heaven sortira cet hiver sur PC, PS5 et Xbox Series, et sera disponible immédiatement sur le Game Pass.