Helldivers II – Un réalisateur à la hauteur pour l’adaptation ciné?

Helldivers II a été, dès sa sortie, un petit événement. Et pour Sony, il s’agissait sans doute de la meilleure surprise de l’année 2024. Un succès inattendu à qui il n’en fallait pas plus pour être propulsé parmi les noms les plus porteurs du constructeur, au point de vouer la licence à un destin cinématographique, dont l’existence a été révélée au début de cette année finissante.

Ce projet, encore flou lors de son annonce, sort aujourd’hui quelque peu de l’ombre. Certes, les informations relayées par le Holywood Reporter sont bien minimes, ne s’employant avant tout qu’à nous dévoiler le nom du réalisateur assigné à l’adaptation. Cependant, elles peuvent être suffisantes pour donner une idée quant à la direction vers laquelle l’on tourne le film. Et le cinéaste dont il est question parlera certainement à quelques-uns et plus particulièrement au inconditionnels de la saga des Fast and Furious.

Yes, man ?

C’est même des mains de Justin Lin qu’est né un grand nombre d’épisodes (les 3,4,5,6 et 9) de la série de films portés par Vin Diesel. Une allégeance qui, sans aucun doute, aura marqué la moitié de sa carrière. Au point d’être révélatrice de ses “considérations artistiques” ? Si tel est le cas, on sait (ou on croit savoir) où Lin mènera son spectateur : vers un produit popcorn, emporté par une action débridée et censément fun, quand cela ne serait pas lourdingue.

Une bonne nouvelle ? Eh bien, une chose est sûre : cette configuration aura le mérite de garantir la présence de situations explosives, voire totalement décérébrées. Et peut-être serait-ce là une qualité à ne pas négliger, surtout quand l’on considère le faiseur de scénarios que Sony est allé dénicher en la personne de Gary Dauberman, que l’on connaît pour des productions telles qu’à Annabelle, Ça, ou encore la toute récente adaptation d’un autre titre PlayStation : Until Dawn.

Donc, au vu du palmarès de chacun, autant dire que l’on a là ce qui s’annonce être une banale transposition qui s’imposerait moins par sa qualité que par le nom qu’il se traîne et la stratégie marketing qui le portera. Du moins est-ce là notre croyance. À côté de la plaque ? Possible… Mais, jusqu’à présent, les faits nous donnent raison : adapter n’est pas créer. Il y a moins d’envie à éblouir l’audimat par les talents d’un acteur que de proposer un objet consommable piloté par des « yes men » à même de servir les intérêts mercantiles d’un grand groupe.

Toutefois, mettons notre cynisme de côté, et pensons plutôt en nous imprégnant de l’esprit d’Helldivers 2. Et, de ce point de vue, on a encore du mal à accorder du crédit à l’équipe choisie. Sauront-ils nimber leur proposition de l’aura à la Verhoeven qui entoure et habite l’œuvre matricielle ? Nous émettons de gros doutes. Tout au plus, on aura affaire à une espèce de blockbuster standardisé où l’action côtoiera un humour bas de plafond et une morale tout plein de bons sentiments. Mais, on espère se tromper…