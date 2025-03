Switch 2 – Le plan d’action de Nintendo se dévoile

Alors que le grand public s’apprête à en apprendre d’avantage sur la Nintendo Switch 2 lors d’un Nintendo Direct dédié le 2 avril, en coulisses, tout est fort logiquement déjà prêt pour ce qui sera sans nul doute l’événement vidéoludique de l’année. Selon de nombreuses sources concordantes, le constructeur japonais aurait d’ores et déjà planifié trois phases pour accompagner les premiers mois d’exploitation de sa nouvelle console. Et tout pourrait débuter en juin, le mois qui semble faire consensus pour son arrivée sur le marché.

La première phase serait basée sur le lancement de jeux first-party et coïnciderait logiquement avec la sortie de la Switch 2. Peut-on s’attendre à un nouveau Mario ou Zelda d’entrée de jeu ? Le nouveau Metroid ? Sans oublier ce nouveau Mario Kart qui a été teasé lors de la révélation de la console. On en saura sans doute plus dès la semaine prochaine, mais une chose est sûre, la firme nipponne n’a pas le choix, il faudra frapper fort d’entrée, comme elle avait su le faire avec la première Switch et ses porte-étendards Breath of the Wild, Mario Kart 8 ou Splatoon 2, tous sortis dans les premières semaines d’exploitation.

Le plan parait simple, mais pourquoi ne pas jouer le bis repetita: attirer avec des grosses licences made in Nintendo et capitaliser sur des expériences qu’on ne pourra trouver nul part ailleurs. Les studios internes disposant de kits de développement depuis déjà quelques mois, ce sont ces jeux là qui seront chargés de placer la console sur de bons rails. Surtout, en tant que vitrine, à eux de nous prouver que les nouvelles fonctionnalités de la Switch 2 peuvent dépasser le stade du simple gadget.

En septembre ou octobre, lors d’une seconde phase, Nintendo prévoirait d’ouvrir un peu plus la porte aux jeux third-party (entendez par là des titres développés, publiés et appartenant à une autre entreprise). Deux raisons principales à cela: la volonté de diversifier petit à petit le catalogue de jeux à l’approche des fêtes, et celle d’aller chercher un public plus large. Alors que des rumeurs de plus en plus insistantes estiment que Xbox pourrait non seulement s’ouvrir à Playstation mais également à Nintendo, cette seconde phase sera peut-être le moment choisi pour lancer des portages de jeux d’autres systèmes vers la Switch 2.

Enfin, les sources font état d’une troisième phase de lancement. Elle devrait coïncider avec une période charnière pour les ventes de jeux vidéo: les vacances et les fêtes de fin d’année. S’il parait improbable d’imaginer des promotions dès les premiers mois d’exploitation, Nintendo a sans aucun doute un plan pour tenter de faire fructifier cette période. De notre côté, on envisage plutôt la sortie d’un gros jeu first-party gardé sous le coude jusque là, accompagné d’un bundle. Bref, le cadeau rêvé sous le sapin pour conclure en beauté les premiers mois de vie de la console.

Juste un peu de patience. Dès la semaine prochaine, on devrait en apprendre d’avantage sur la tant attendue Nintendo Switch 2. Une date, un prix et quelques titres dévoilés suffiront sans doute largement au bonheur des fans.