Test Super Mario Party Jamboree – Un jeu cinq étoiles

À chaque retour de Mario Party, c’est la même rengaine. On hésite à se laisser tenter et on se demande quelles nouvelles idées Nintendo va bien pouvoir sortir de son chapeau pour que le jeu ne soit pas qu’une pâle copie du précédent. Et quasi inévitablement, on se laisse finalement avoir, forcé d’avouer que le constructeur japonais en a toujours sous le pied en termes d’inventivité, en faisant de très loin le roi des party-games.

Alors lorsque Super Mario Party Jamboree, le dernier né de la saga, a été annoncé en juin dernier comme le plus grand et ambitieux des Mario Party à jour, on devait à tout prix retourner au Pays de Mario et de ses camarades de jeu. Surtout, en s’emparant du terme Jamboree au départ réservé au rassemblement quadriennal des scouts du monde entier, le titre souhaite surfer sur sa plus grande nouveauté: la possibilité de jouer à la majorité des modes en ligne avec des joueurs du monde entier. La promesse est belle, mais est-elle tenue ?

(Test de Super Mario Party Jamboree réalisé sur Nintendo Switch à partir d’une copie fournie par l’éditeur)

Un petit tour en montgolfière

Mario et toute sa clique sont de retour ! Et pour ce dix-septième épisode de la saga, ils ont mis les petits plats dans les grands. Au programme des festivités, sept modes de jeux dont pas mal de nouveautés. Si certains s’avèrent largement dispensables, d’autres sont une vraie bouffée d’oxygène et de fun après un Super Mario Party (2018) réussi mais justement critiqué pour son manque de diversité dans le gameplay.

Et n’y allons pas par quatre chemins, Super Mario Party Jamboree est une masterclass de party game. Du haut de votre montgolfière, le monde de Jamboree s’ouvre à vous. Armé de vos jumelles, c’est d’ici que vous ferez le choix de vos premières aventures. Direction le mode jeu de société Mario Party ? Les îles dynamiques et leurs jeux de rythme ? Ou bien à la découverte des nouveaux modes Koopathlon et Brigade Anti-Bowser ? Allez, notre choix est fait, direction l’île principale où une partie du célèbre jeu de plateau nous attend. Prêts à embarquer ? Here we go !

Alea jacta est

Depuis de nombreux épisodes, le mode de jeu central de Mario Party, c’est bien évidemment ce mode inspiré des jeux de société. Avec sept plateaux de jeux proposés dont cinq totalement inédits, Super Mario Party Jamboree vous en offre largement pour votre argent. Et sorti du très simpliste Bois Rieur réservé aux débutants ou au plus jeunes joueurs, les nouveautés sont légions, et chaque plateau est truffé de surprises.

Des prix fluctuants dans la galerie Arc-en-Ciel aux éruptions volcaniques dorées de l’île Goomba, en passant par les arrêts au stands du Circuit déjantés, les nouveaux plateaux ont convaincu par leur variété et leur taille, permettant de nombreux retournements de situations et une plus grande rejouabilité, à la découverte des moindres secrets de chaque plateau. Mention spéciale aux nouvelles cases « coup du sort », qui comme leur nom l’indique, peuvent amener n’importe quel joueur à se délester de ses étoiles ou de ses pièces au profit d’un autre joueur. Eh oui, n’oublions pas que Mario Party reste le temple de l’injustice, et c’est aussi pour ça qu’on l’aime.

Mais que les mauvais joueurs se rassurent, Super Mario Party Jamboree offre une expérience bien plus personnalisable que ses prédécesseurs. Vous souhaitez retirer les étoiles bonus pour vous concentrer sur votre unique talent aux mini-jeux ? Vous voulez avantager votre petit neveu en le faisant débuter avec une étoile d’avance ? Ou encore vous souhaitez éviter les jeux dynamiques pour ne pas retourner le salon ? Tout est possible. Des petits détails, mais qui donnent l’impression que Nintendo pense à ses joueurs, et c’est plutôt gratifiant.

Comme d’habitude, après que chaque personnage a lancé son dé, sa case d’arrivée lui octroie un bonus, un malus, ou lance un événement spécial. Ensuite, un mini-jeu se lance, avec à la clé, des pièces d’or permettant ensuite d’acheter les célèbres étoiles. On ne change pas une équipe qui gagne, c’est toujours aussi efficace, toujours aussi fun, et toujours aussi accessible à tous, quelque soit l’âge. Mais cela peut également être très bavard et parfois saccadé en fonction de vos camarades de jeu. De là à voir le mode de jeu descendre de son piédestal au bout de quelques parties ?

Mini jeux

Mais Mario Party, ce sont avant tout des mini jeux. Lancer les dés, c’est bien, mais affronter ses amis à la loyale (ou pas), c’est quand même bien mieux. Au nombre de cent dix, les jeux sont toujours aussi variés et inventifs. Et quand on s’y attarde, c’est un véritable exploit. Après dix-sept jeux et plus de mille mini jeux proposées, Nintendo arrive encore à nous surprendre.

Comme ses ancêtres, Super Mario Party Jamboree propose des jeux mettant en avant diverses compétences, permettant à tout un chacun de s’amuser. Que vous soyez plus visuel, rythmique, logique, chanceux, rapide ou un peu de tout à la fois, vous trouverez votre plaisir. Si certains reprennent bien évidemment des recettes déjà utilisées par la franchise dans le passé, d’autres font encore évoluer le concept Mario Party à un niveau encore jamais atteint.

Mention spéciale à la nouveauté Jamboree. Lors des parties de jeux de plateau, un personnage aléatoire de l’univers parmi les vingt-deux jouables apparaitra quelquefois sur le plateau, et pourra devenir votre allié. Mais ce ne sera pas si simple, car il ne pourra rejoindre que celui qui aura remporté un mini jeu bien différent des autres.

Ces jeux sont beaucoup plus longs, dépassant parfois les deux minutes, et peuvent même se dérouler en plusieurs étapes. Surtout, ils prennent place dans l’univers du personnage récompense. Par exemple, le mini jeu dédié à Yoshi sera une course à obstacles de type jeu de plates-formes digne de certains passages de Super Mario Odyssey. Pour Luigi, préparez vous à devoir résoudre une dizaine d’énigmes dans le manoir hanté plus vite que vos adversaires. Un vrai coup de maître, et des mini jeux sur la longueur qui ne laissent plus vraiment de part à la chance. On aimerait en voir plus !

Un jeu ouvert sur le monde

Mais si la coopération locale jusqu’à quatre joueurs reste un vrai régal, c’est dans son expérience multijoueur en ligne que Super Mario Party Jamboree se réalise pleinement, se démarquant largement de ses prédécesseurs. En s’ouvrant au monde, le jeu s’ouvre à une rejouabilité quasi infinie, et n’est-ce pas là l’un des objectifs ultimes des party-games ?

La majorité des modes de jeux sont disponibles en ligne, et deux d’entre eux, Brigade anti-Bowser et Koopathlon ont été spécialement créés pour l’occasion. Si le premier, jouable à huit en coopération nous a un peu laissé sur notre faim, le second a clairement tous les arguments pour devenir un indémodable. Vingt joueurs se retrouvent sur la ligne de départ d’une course, et ce sont les réussites sur des mini jeux solo qui permettent d’avancer plus ou moins vite que vos adversaires. De temps en temps, une petite surprise intervient, proposant un jeu spécialement créé pour accueillir vingt joueurs en même temps. Et gare à la défaite.

C’est rythmé, sans bavardages, et sans aucun doute plus adapté aux nouveaux modes de consommation du jeu vidéo. De quoi donner un petit coup de vieux au mode Mario Party, lui aussi disponible en ligne jusqu’à quatre joueurs. D’ailleurs, les joueurs semblent ne pas s’y tromper, le temps d’attente étant quasiment inexistant pour le mode Koopathlon lors de nos sessions de jeu.

Si on nous demandait de ne garder qu’un seul de nos Mario Party, nul doute que notre choix se porterait sur Super Mario Party Jamboree. Le jeu tient les promesses de son ambition, et même si certains modes de jeu ne vous attireront que durant une heure ou deux (l’usine Toad par exemple) et paraissent presque prétexte à augmenter la durée de vie, d’autres méritent à eux seuls l’investissement.

Aussi funs en solo qu’en écran partagé, les mini jeux arrivent encore à dépoussiérer un genre pourtant vieillissant. Et que dire des modes de jeu en ligne qui apportent une rejouabilité et un fun encore jamais atteints jusqu’à présent. Que vous soyez fan de l’univers Mario ou non, foncez. Super Mario Party Jamboree est une étoile, ce genre de jeux qui parvient encore à réunir autour d’un même écran des personnes avec une simple envie commune: s’amuser. Et ça fait du bien.