Mario & Luigi : l’Epopée Fraternelle – Qui travaille sur le jeu ?

Après six ans d’absence, Mario et Luigi reviennent avec un nouvel opus de Mario & Luigi, Mario & Luigi : l’Epopée Fraternelle. Ce nouvel épisode devrait sortir sur Switch le 7 novembre 2024. Une annonce qui a fait parler d’elle, puisqu’un retour sur le devant de la scène de la licence était peu probable après la fermeture d’AlphaDream, le studio derrière la licence depuis ses débuts.

Un nouveau chapitre dans l’histoire des deux frères qui s’annonce mouvementé : la bande-annonce est chiche en contenu scénaristique, cependant il est déjà possible d’esquisser la manière dont les joueurs pourront se frayer un chemin dans le nouveau monde de Concordia. L’Epopée Fraternelle se déroulera en grande partie sur l’eau, à partir d’une île-bâteau. Mario et Luigi seront projetés à partir de cette base d’île en île tout le long de cette nouvelle aventure.

Nul doute que de prochaines bandes-annonces seront plus bavardes en informations sur le titre. Beaucoup d’attentes reposent sur l’Epopée Fraternelle : cela fait six ans que la licence est à l’arrêt, en réalité, cela fait neuf ans qu’il n’y a pas eu de nouveau titre. Le Nintendo Direct du 18 Juin, dans lequel a été annoncé Mario & Luigi : l’Epopée Fraternelle, est une nouvelle occasion de prendre note de l’importance des remasters et remakes dans le catalogue de la console de Nintendo. Dans ce contexte, beaucoup d’espoirs sont mis sur ce nouveau titre.

Des espoirs d’autant plus importants que l’équipe en charge du titre est encore inconnue. Le studio chargé du développement des précédents opus, AlphaDream, a fermé ses portes en 2019 car il lui était impossible de rembourser une dette de 4 millions d’euros. Les 49 développeurs responsables de la série ne pouvaient donc que chercher de nouveaux projets. Une dette qui s’était accumulée notamment car la licence des Mario & Luigi n’attirait plus autant.

De gros enjeux reposent donc sur l’Epopée Fraternelle : non seulement le jeu doit remettre au goût du jour une licence qui ne réussissait plus à convaincre, il est également tributaire d’une nouvelle équipe. Nintendo a bien confirmé que des développeurs d’AlphaDream étaient de retour sur ce titre, cependant le reste de l’équipe reste inconnue.

Cela rejoint une stratégie assez récente de Nintendo, qui ne veut plus annoncer à l’avance qui travaille sur les jeux développés pour leurs licences majeures. Afin de savoir qui a travaillé sur Mario & Luigi : l’Epopée Temporelle, il sera nécessaire de finir le jeu et voir les crédits de fin. C’était déjà le cas pour le remake de Super Mario RPG, plus récemment, Princess Peach Showtime en a aussi fait les frais.

Nintendo n’est pas vraiment clair non plus sur les raisons qui poussent le constructeur à garder le silence à ce sujet. Lors du changement de voix de Mario, lui aussi caché le plus longtemps possible au public, il avait été possible de supposer que c’était pour protéger l’acteur. Malgré une performance convaincante dans Super Mario Bros. Wonder, certains fans de la licence demandent encore le retrait de Kevin Afghani au profit de Charles Martinet.

Dans le cas des développeurs, c’est déjà plus compliqué à justifier : Nintendo refuse d’annoncer des studios partenaires. C’est une question d’autant plus importante que le public général n’est pas forcément conscient de l’importance des studios tiers dans le développement de titres spin-offs sur des licences comme Pokémon ou Mario. Cette absence de reconnaissance risque d’encore creuser le fossé. Cela rendrait une réelle reconnaissance envers les studios faisant les jeux encore plus compliquée à acquérir, alors que Nintendo, dans le cas d’un jeu réussi, récupèrera les lauriers.

C’est également compliqué d’un point de vue individuel : cacher les équipes derrière les jeux, c’est également mettre de côté la reconnaissance que peut recevoir un réalisateur efficace. C’est pourtant un enjeu important, puisque la plupart des réalisateurs stars commencent à vieillir : il va être difficile de mettre en place une nouvelle garde de réalisateur s’il faut attendre les crédits de fin, que beaucoup ne s’embêtent pas à regarder, pour savoir qui a fait les choix cruciaux de réalisation. Un enjeu d’avenir donc, auquel Nintendo devrait faire attention à l’avenir…