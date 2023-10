Qui est Kevin Afghani, la nouvelle voix de Mario ?

Nintendo l’a confirmé : la voix de Mario et Luigi dans Super Mario Bros. Wonder est Kevin Afghani. Le comédien de doublage a lui aussi fait une annonce sur ses propres réseaux. Ce rôle fait suite au départ de Charles Martinet, qui a doublé Mario dès 1991, lors d’événements, à partir de 1994 dans les jeux. Pour de qui est du long terme, rien n’est certain : Nintendo n’a pas dit si, comme l’avait été Charles Martinet, Kevin Afghani serait la voix de Mario sur le long terme.

Cette annonce a pris les joueurs par surprise : Kevin Afghani faisait partie des possibilités selon les rumeurs, mais n’était pas pressenti pour le rôle. Et pour cause : c’est un jeune acteur de Los Angeles, qui n’a commencé sa carrière qu’en 2018. Pour ce qui est du jeu vidéo, il a surtout été vu dans le rôle d’Arnold, un personnage non-jouable de Genshin Impact, apparu lors d’un événement pendant l’été 2022. Il s’est surtout illustré dans des spots publicitaires pour la Nintendo Switch.

Nintendo fait donc un choix radicalement opposé à Illumination, lorsque le studio d’animation avait du lui aussi trouver une voix pour sa version du plombier moustachu. Il avait alors été fait le choix de Chriss Pratt, un acteur très connu. De manière générale, le film avait fait le choix du star talent, c’est à dire de faire appel à des acteurs connus qui ne sont pas nécessairement des comédiens de doublage, avec des noms comme Jack Black ou Anya Taylor-Joy.

Si le star talent est un phénomène courant dans le cinéma d’animation, il l’est moins dans le jeu vidéo. Le choix de Nintendo est compréhensible dans le contexte de l’industrie du jeu vidéo : le studio a fait le choix d’un acteur qui puisse s’effacer derrière l’aura et l’histoire de ce personnage, probablement celui le plus connu de l’industrie. Un choix souligné par le désir de conserver le secret de l’identité du nouveau doubleur jusqu’au dernier moment, afin que les joueurs se concentrent plus sur ses compétences que sur son CV.

De plus, prendre un acteur jeune, qui a toutes les compétences nécessaires pour créer la voix attendue par le studio, permet d’assurer une continuité plus claire. Une continuité qui ne se heurte ni à de potentiels soucis humains, ni à une voix avec une image déjà forgée et claire. Tout comme lorsqu’on pense Charles Martinet, on pense Mario, à l’avenir, lorsqu’on pensera Kevin Afghani, on pensera avant tout à Mario.

De plus, Charles Martinet avait un profil qui n’était pas si différent de celui de son successeur, lorsqu’il avait été sélectionné au début des années 1990. Avant d’être la voix de Mario, il avait bien eu quelques rôles par-ci, par-là, mais c’est bien ce rôle qui avait permis à sa carrière de s’envoler. Il faudra donc voir si ce n’est que l’affaire d’un jeu, ou si Kevin Afghani aura réussi à convaincre les équipes de Nintendo.

Ceux qui ont été le plus surpris par l’annonce, ce sont probablement les joueurs les plus investis, qui pressentaient vraiment Mick Wingert pour le rôle. Cette déduction avait été faite à partir d’une rumeur autour d’une liste d’acteurs ayant participé à Super Mario Bros. Wonder. En retirant les acteurs aux rôles connus et les actrices, cela ne laissait que Mick Wingert et Kevin Afghani.

Cela dit, surprise ne signifie pas rejet : si certains questionnent sa pertinence au vu de sa petite expérience, son accueil par le public est généralement plutôt positif. C’est peu surprenant, puisque son jeu est, finalement, plutôt proche de celui de Charles Martinet. Le public de Nintendo, peu friand de changement, est donc facilement satisfait de cette performance, qui parait pour l’instant efficace.

Mario a de nouveau une voix avec Kevin Afghani. Ce qu’il reste à voir, c’est si Nintendo réfléchit sur le long terme, ou s’il va se succéder divers comédiens dans le rôle. Au vu de l’actualité chargée du plombier moustachu, il est certain que nous serons vite fixés.