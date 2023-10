Preview Super Mario Bros. Wonder – Beau comme une fleur ?

Sentez-vous ce doux parfum qui nous arrive directement du royaume des fleurs ? Oui, ça sent bon l’aventure. Et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit du retour du plombier le plus célèbre de la galaxie dans Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch. Prévu pour le 20 octobre, nous avons eu le privilège d’avoir un berl aerpçu du nouveau titre de Nintendo une petite heure durant.

Le plombier dans son nouveau jardin

Contrairement aux habitudes, Mario et ses compagnons ne se retrouvent pas propulsés dans le royaume champignon. Bienvenue au royaume des fleurs, qui apparaît pour la première fois, l’occasion parfaite d’introduire de nouvelles idées de gameplay. N’ayez crainte, vous ne serez nullement dépaysés. Super Mario Bros. Wonder est un pur jeu Mario en 2D, avec toutes les références que cela implique.

Plus de dix ans après New Super Mario Bros sur Wii U, Mario renoue donc avec ses racines, en 2D, en défilement horizontal. Mais les textures du royaume des fleurs sont magnifiques, les arrières plans font penser à des aquarelles du plus bel acabit et l’environnement musical est toujours aussi en adéquation avec l’ambiance des niveaux proposés.

Une galerie de personnages au service du gameplay

Après avoir choisi l’un des personnages proposés (Mario, Luigi, Peach, Daisy sont de la partie, mais Toad, Toadette différents Yoshi et Carottin sont également jouables), nous avons pu traverser plusieurs niveaux de ce Super Mario Bros Wonder.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on a passé un superbe moment. C’est à chaque fois une claque de voir que Nintendo est capable de créer des jeux avec un gameplay si intuitif. Pas besoin de réfléchir, la prise en main est immédiate, simple, et même un débutant peut éprouver un plaisir immédiat en dirigeant le plombier.

En quarante-cinq minutes et quatre niveaux de jeux, nous serions bien incapables de vous faire une liste des bonnes idées du titre tant elles fourmillent. On n’ose même pas imaginer les surprises qui nous attendent sur l’entièreté de l’aventure.

En vrac, nous avons pu nous transformer en éléphant, en marteau-piqueur, escalader des blocs, et expérimenter de nouveaux objets pour partir à la recherche des fleurs prodiges, dont les pouvoirs surprenants ne vous laisseront pas de marbre. Faire progresser les personnages dans les différents univers est jouissif, et on retrouve Mario à son meilleur niveau.

Mario, toujours au sommet ?

En posant la manette, nous nous sommes regardés, et nos sourires en disaient long. Nous avons passé un super moment qui ne donne qu’une envie : le prolonger dès le 20 octobre à la sortie du jeu. Nintendo semble avoir créé avec Super Mario Bros Wonder un nouveau jeu familial de référence.

S’il n’est clairement pas aussi ambitieux que les dernières moutures 3D du plombier, le jeu sera jouable jusqu’à 4 joueurs en écran partagé. On peut le dire, en duo, c’est un régal, même si on aurait aimé un peu plus de moments de réflexion et de coopération. À quatre, on attend de voir, car les niveaux nous ont parfois paru un peu vides pour donner des choses à faire à tout le monde.

Proposant également un mode de jeu online pour prolonger le plaisir, le jeu est loin de nous avoir dévoilé tous ses secrets. On émettra juste quelques doutes sur la difficulté du titre, qui nous a paru trop accessible, sans grands défis. Est-ce dû aux morceaux choisis durant la démo qui nous a été proposée, ou est-ce un choix de Nintendo pour attirer un public plus jeune vers son nouveau titre ?

Super Mario Bros. Wonder sera en effet le premier jeu Mario à sortir après le succès colossal du film au cinéma, et en choisissant une aventure hyper accessible, Nintendo cherche peut-être à cibler les familles. On en veut pour preuve certains personnages comme Yoshi, qui ne subissent aucun dégât dans l’aventure, permettant une entrée en douceur dans le monde magique du moustachu le plus célèbre du jeu vidéo.