SEGA Football Club Champions – Le petit pansement après le report de Football Manager ?

En février dernier, après deux reports qui ne présageaient déjà rien de bon, on apprenait que Football Manager 2025 ne verrait finalement pas le jour. Rendez-vous est donc déjà pris pour la rentrée prochaine, où la saga sera attendue au tournant pour son édition 2026. Mais, à la surprise générale, un autre jeu de gestion footballistique issu des studios SEGA devrait voir le jour en Europe cette année : SEGA Football Club Champions. Le titre est prévu pour cette seconde partie d’année sur PS4, PS5, Steam, iOS et Android.

Pas une première

En fait, il s’agit là du portage européen de l’une des licences japonaises les plus célèbres dans le domaine des jeux de gestion sportive, SakaTsuku (connue également sous le nom complet The Pro Soccer Club o Tsukurou). Mais si le succès est régulièrement au rendez-vous au Pays du soleil-levant depuis 1996, le marché occidental est un tout autre défi. Après une très dispensable version Playstation 2 en 2006, intitulé Let’s Make a Soccer Team, et une version mobile en 2018, SEGA Football Club Champions sera donc la troisième incursion de la franchise hors de ses frontières.

Deux arguments de vente semblent avoir été mis en avant dans le premier trailer de promotion. Tout d’abord, le jeu sera proposé en free-to-play. Une bonne occasion de créer une communauté de fan solide au lancement, si toutefois le contenu devait être à la hauteur. Malgré tout, difficile d’imaginer un modèle économique viable sans revenus annexes. Du contenu payant in-game serait-il proposé ? Et surtout, aura-t-il une influence sur les résultats sportifs de votre équipe ? Réponse dans quelques mois.

Surtout, SEGA Football Club Champions tente subrepticement de se créer un petit lien de parenté avec le monstre Football Manager. Grâce à un simple « powered by Football Manager » bien difficile à traduire, les éditeurs tentent de fabriquer une relation de confiance autour d’une marque qui a déjà largement fait ses preuves. À première vue, cela ressemble fort à un coup marketing plus qu’à un vrai lien entre les deux séries. Suffisant pour attirer ? Rien n’est moins sûr.

Pas vraiment de place à prendre ?

À la vue du trailer et du passé de la franchise, difficile toutefois d’imaginer un réel public en Europe. Le titre ne semble pas disposer de certaines licences importantes, et seuls quelques clubs, parmi lesquels Manchester City seront de la partie. Pour le reste, plus de dix-mille joueurs professionnels ont tout de même donné leur accord pour être présents dans le jeu, mais on semble très loin des bases de données gigantesques de certains concurrents.

Attention tout de même. Chez SEGA, on est loin d’être bête, et le but n’est sans doute pas de concurrencer Football Manager, qui rappelons le, vogue sous le même étendard. Le concept est bien différent, et ne propose pas de se mettre dans la peau de l’entraineur d’une équipe déjà existante, mais plutôt de créer sa propre super-team.

Si le titre peut sans doute réunir des fidèles sur mobile, où il y a clairement une place à prendre, les versions consoles et Steam semblent presque condamnées à rester dans l’ombre. Aujourd’hui, la saga Football Manager dépasse le million de ventes chaque année, et la communauté n’a pas forcément besoin d’une alternative, encore moins à quelques mois de ce qui devrait normalement marquer le renouveau de la franchise.

Mais qui sait, nous ne sommes jamais à l’abri d’une bonne surprise, et nous suivrons la sortie de SEGA Football Club Champions avec interêt. Si vous êtes curieux et souhaitez apporter votre petite pierre à l’édifice, sachez que Sega lancera une phase de bêta fermée entre le 19 et le 30 juin. Quinze-mille places sont disponibles et il reste encore quelques jours pour s’y inscrire.