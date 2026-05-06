Avec Motorslice, Chainsaw Girl fait vibrer les moteurs

Il existe une science occulte, presque alchimique, que chaque développeur indépendant tente de maîtriser : le marketing sur Steam. Parfois, vous pouvez travailler dix ans sur une révolution technique et finir dans les tréfonds des sorties de la semaine. Et parfois, vous découvrez la fusion nucléaire de la communication.

C’est exactement ce qui vient d’arriver au développeur derrière Motorslice, un titre qui a grimpé les charts de wishlists à une vitesse vertigineuse grâce à un cocktail pourtant simple sur le papier : une héroïne d’anime un peu timide, des taches de rousseur, et une tronçonneuse capable de parer des colosses d’acier comme 2B le faisait en son temps.

Braquage à la tronçonneuse

Le cas Motorslice est fascinant car il illustre parfaitement le « juice » marketing de 2026. Le titre, qui se présente comme un jeu d’action frénétique, a vu ses statistiques exploser suite à quelques clips viraux. On y voit l’héroïne, au design particulièrement soigné (et visiblement calibré pour plaire aux amateurs d’esthétique japonaise « bashful »), dévier les assauts de machines gigantesques avec une arme de bûcheron motorisée.

L’opposition est brutale, le contraste visuel immédiat, et c’est précisément ce qui fait mouche. On est ici dans l’efficacité pure : le développeur a compris que l’on ne vend plus seulement un jeu, mais des moments de quinze secondes. Il utilise un personnage principal mémorable qui porte sur ses épaules tout l’intérêt d’un public qui n’attendait qu’un signal pour cliquer sur « Ajouter à ma liste de souhaits ».

Mais alors, qu’est-ce qu’on a sous le capot, une fois l’effet de surprise passé ? Motorslice se veut être un action-game exigeant, où le système de parade est le cœur battant de l’expérience. Si l’on en croit les premiers retours et les images de gameplay, le titre propose une fluidité exemplaire, malgré un aspect die and retry un peu frustrant là ou on s’attendait plutôt à une exploration à la Blame en voyant cette mégastructure métallique.

On ne peut s’empêcher d’émettre une petite réserve habituelle. Le titre semble être porté par une équipe minuscule, et l’on sait à quel point le passage de la démo virale au jeu complet peut être un chemin de croix. Est-ce que le système de combat tiendra sur la longueur ? Est-ce que la boucle de gameplay ne sera pas qu’une succession de parades satisfaisantes mais sans réelle profondeur tactique ? Tant de questions qui, pour l’instant, s’effacent devant le succès insolent du plan marketing.

Plan marketing qui s’est un peu imposé de lui même, les trailers centrés sur les mécaniques de jeu laissant petit à petit la place à des vidéos behind the scene de petits moments de où l’on voit l’héroïne prendre un selfie, une vidéo entière étant consacré à la façon dont elle réagit quand on lui clique dessus… A vous de savoir si ce genre d’argument de vente fonctionne sur vous.