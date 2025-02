Football Manager 2025 est officiellement annulé

Prévu de base pour sortir en novembre 2024, Football Manager 2025 avait été reporté (par deux fois) des suites d’un développement plus intense que prévu à mars de cette année par les équipes de Sports Interactive et de SEGA. Des reports jugés nécessaire afin de donner plus de temps aux développeurs pour peaufiner ce qui s’annonçait alors comme une révolution pour la franchise, avec notamment un nouveau moteur de jeu tournant sous Unity.

Une bien belle promesse qui nous rendait impatients, mais malheureusement, carton rouge, Football Manager 2025 vient d’être tout simplement annulé. Le jeu ne verra jamais le jour.

C’est à travers un communiqué que Sports Interactive et SEGA ont annoncé cette annulation, qui crée un précédent inédit dans l’histoire de la franchise. On le savait, le développement du titre était devenu chaotique, particulièrement parce que les ambitions étaient grandes et que le temps venait à manquer aux équipes. On rappelle que Football Manager est une licence annuelle.

Néanmoins, et c’est tout à l’honneur de Sports Interactive, tout ceci était expliqué noir sur blanc avec régularité sur le blog officiel du jeu et le studio n’a jamais caché les difficultés rencontrées lors de l’élaboration de cette mouture. De même, qu’il est bon de rappeler qu’en plus de travailler sur cette dernière, il fallait aussi assurer le suivi de la précédente, et on peut facilement comprendre que ce n’est pas forcément chose aisée.

Ce sont tous ces différents facteurs qui ont joué pour amener à cette annulation, le temps, les ambitions affichées et les difficultés rencontrées ont donc été fatals au projet Football Manager 2025. On apprécie le fait que Sports Interactive n’ait pas souhaité sortir un jeu incapable d’être à la hauteur des attentes comme indiqué dans le communiqué ci-dessous.

Mais rassurez-vous, fans de la saga, cela ne veut pas dire que tout ce qui a été entrepris lors du développement de ce Football Manager 2025 sera jeté aux oubliettes. Le studio indique avoir connu des succès et que certains objectifs fixés ont été atteints, des choses que nous retrouverons donc dans la version 2026, et on a hâte de voir ce que cela va donner, puisque les efforts de Sports Interactive sont maintenant concentrés sur ce prochain volet.

Enfin, on apprécie aussi la transparence du communiqué et on ne peut s’empêcher de penser que certains autres studios qui sortent annuellement des jeux de sport devraient s’inspirer de la difficile décision que vient de prendre la structure anglaise, car oui, révolutionner une licence peut demander de la mettre en pause.

Certes, l’impact économique peut être non négligeable pour l’éditeur, mais on voit mal Electronic Arts ou encore 2K Games ne pas pouvoir l’assumer l’espace d’un an, surtout que ce ne serait que ponctuel. Il y a en tout cas là matière à réflexion.