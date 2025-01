Electronic Arts – Une année loupée et une crise à venir ?

Les temps sont durs dans le jeu vidéo. Il ne se passe pas une semaine sans qu’un éditeur ou un studio ne soit obligé d’annoncer que les choses ne tournent pas aussi rond que prévu. Et en ce début d’année 2025, les exemples continuent malheureusement de fleurir. Dernière victime de la crise en date ? Electronic Arts. Après avoir joué la carte de la transparence en début de semaine, la société américaine se retrouve à son tour engluée dans un cercle vicieux économique dont les conséquences à moyen-terme pourraient être catastrophiques.

Mercredi, EA avait annoncé devoir revoir à la baisse ses perspectives pour l’année fiscale qui se termine en mars. Pas de croissance cette année, mais bien une baisse. En cause, les échecs de Dragon Age: The Veilguard et de FC 25. Échecs relatifs au premier abord, car la firme a tout de même annoncé le nombre d’1,5 millions de joueurs pour Dragon Age en moins de trois mois d’exploitation. Quant à la simulation de football, elle a bien évidemment encore fait partie des jeux les plus vendus de l’année passée. Pas suffisant néanmoins, avec une période de Noël beaucoup moins lucrative qu’attendue.

Le vrai soucis, c’est qu’aujourd’hui, on a de plus de mal à comprendre les chiffres, et cela nuit forcément à la lecture et à la transparence du marché. Un million de joueurs et un million de ventes, ce sont deux choses bien différentes. Ainsi, EA utilise volontairement le terme « engagement », ce qui laisse fortement entendre qu’il ne s’agit pas là de ventes unitaires pour le RPG. Et d’un point de vue économique, ça change beaucoup de choses. Car si Electronic Arts compte là-dedans les joueurs abonnés à son service EA Play dans lequel le jeu était disponible, alors, Dragon Age: The Veilguard n’a forcément pas rapporté autant que prévu.

L’ambition affichée était d’atteindre la barre des trois millions. De ventes ou d’engagements ? Nous n’en saurons pas plus là non plus. Toujours est-il qu’on en est assez loin, et qu’à vouloir voir trop grand, la firme américaine pourrait perdre gros. Quelques jours seulement après ces annonces, on vient d’apprendre que la valeur en bourse d’Electronic Arts avait chuté de prés de 18%. Les actionnaires n’ont pas aimé les aveux d’échecs, et la valeur de l’entreprise a perdu six milliards d’euros en quelques heures.

Il sera important de surveiller les prochains projets d’EA, car de leur réussite pourrait bien dépendre une partie de l’avenir de la firme, et surtout d’une partie de ses équipes. On ne sait malheureusement que trop bien comment ce monde fonctionne. Ceux qui tiennent les cordons de la bourse n’ont que peu de chances d’être inquiétés pour leurs mauvaises prévisions, alors que le bas de l’échelle pourrait bien trinquer. Le sauveur pourrait-il s’appeler Battlefield 6 ?