Dragon Age: The Veilguard – La réalisatrice Corinne Busche quitte BioWare

Les vents du changement continuent de souffler du côté de chez BioWare. La célèbre franchise Dragon Age, déjà secouée par une série de départs marquants ces dernières années, voit une autre figure clé faire ses adieux : Corinne Busche, la réalisatrice de Dragon Age: The Veilguard, s’apprête à quitter le studio.

C’est Eurogamer qui a confirmé cette information après des rumeurs initiales. Corinne Busche, vétérane de BioWare et d’Electronic Arts, avait pris les rênes du projet en 2022, à une époque où le studio était déjà marqué par un exode massif de ses cadres. Désormais, avec le développement de The Veilguard officiellement bouclé et aucune extension en vue, rien ne retient Busche à son poste.

L’histoire récente de BioWare est marquée par une hémorragie de talents. Avant Corinne Busche, des figures emblématiques comme Mike Laidlaw, Mark Darrah et Fernando Melo, respectivement directeur créatif, producteur exécutif et producteur principal, avaient déjà pris la porte. Le départ de Christian Dailey, ancien producteur exécutif de Dragon Age, avait aussi fait particulièrement parler en raison de son timing surprenant et de son impact potentiel sur la production en 2022.

Gary McKay, directeur général de BioWare, avait alors tenté de rassurer les joueurs en mettant en avant les talents restant au sein du studio, notamment Corinne Busche, présentée comme une pilier capable de mener la vision de Dragon Age: The Veilguard à son terme.

Selon les sources d’Eurogamer, son départ n’est en aucun cas lié aux performances commerciales du jeu. Malgré des ventes qualifiées de « décentes », certains critiques n’ont pas hésité à qualifier le jeu de désastre financier, une affirmation démentie avec force.

N’en déplaise aussi aux attaques incessantes des joueurs (surtout américains) conservateurs envers le jeu et son emphase sur le progressisme au travers de personnages évoquant leur transidentité, par exemple, ou encore les options de création de personnages. Ceux-ci se sont empressés de cracher leur venin sur la réalisatrice, une femme transgenre, et ont bien entendu oublié que la franchise Dragon Age a toujours été progressiste, mais bon ils adorent tordre l’information à leurs avantages, comme toujours.

Mais ce départ pourrait alimenter davantage les inquiétudes des fans quant à l’avenir de BioWare. Bien que Gary McKay ait répété à plusieurs reprises que le studio reste pleinement engagé sur ses projets phares, notamment le prochain Mass Effect, la stabilité de l’équipe Dragon Age semble de plus en plus compromise.

Avec Dragon Age: The Veilguard, BioWare a livré un projet qui, sans être un échec, n’a pas su raviver la flamme des grandes heures de la franchise. Le studio d’antan, associé au C-RPG, puis au RPG pendant la génération PS3/Xbox 360, a bien évolué et tend depuis déjà bien longtemps vers l’action et l’accessibilité, ce qui n’est pas un mal en soi.

Quant à Corinne Busche, l’avenir reste flou. Celle qui a débuté chez Electronic Arts en 2006, notamment sur la franchise Les Sims, n’a pas encore révélé ses projets post-BioWare. Ce départ marque la fin d’un chapitre pour un studio qui, malgré tout, lutte depuis longtemps pour conserver sa place dans l’industrie.