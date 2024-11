Dragon Age: The Veilguard – Pas de DLC en vue malgré un bon lancement

On l’a attendu pendant dix longues années : Dragon Age: The Veilguard, quatrième opus de la saga de BioWare, est enfin sorti ! Quelques jours à peine après son lancement, le titre semble bien parti pour devenir un succès commercial. Certains y voient même le signe de la renaissance tant espérée de BioWare après sa traversée du désert.

Sur Steam, Dragon Age: The Veilguard s’impose parmi les jeux les plus vendus de la semaine, au coude-à-coude avec Call of Duty: Black Ops 6. Côté statistiques, il est devenu le titre solo le plus joué au moment de son lancement, avec un pic de joueurs simultanés qui dépasse les précédents records de BioWare.

La presse et les avis sur Steam sont globalement positifs. Les joueurs les plus mécontents reprochent principalement au jeu d’être trop « woke » ou critiquent le nouveau style graphique — des remarques déjà formulées bien avant la sortie et qui, finalement, n’ont pas grand-chose à voir avec l’expérience que The Veilguard propose. Bien sûr, tous ces retours ont été émis après relativement peu d’heures de jeu et sont donc à prendre avec des pincettes.

Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts, se félicite de ces bons résultats et explique avoir anticipé ce succès. Il faut reconnaître que Dragon Age: The Veilguard est arrivé au bon moment. Sans gros RPG concurrent et avec le report d’Assassin’s Creed: Shadow, le titre avait un boulevard devant lui.

Avec ce démarrage prometteur, on pourrait se dire que BioWare va exploiter la popularité de Dragon Age le plus longtemps possible. Pourtant, dans une interview pour le magazine Rolling Stone, John Epler, le directeur créatif du jeu, affirme qu’aucun DLC n’est prévu pour The Veilguard. Une décision surprenante, puisque les opus précédents ont tous eu droit à des extensions. Mais selon Epler, ce choix permet de concentrer tous les efforts sur le développement de Mass Effect 5.

D’après Wilson, « BioWare fait un retour en force » avec Dragon Age: The Veilguard. Espérons qu’il ait raison. Après l’échec d’Anthem et le très critiqué Mass Effect: Andromeda, il semblerait que BioWare ait voulu apprendre de ses erreurs, écouter les joueurs et prendre son temps pour rebondir. Il est cependant encore trop tôt pour dire si le studio retrouve réellement sa gloire d’antan : attendons les chiffres de ventes globaux et voyons si l’engouement persiste dans les prochaines semaines.