Mass Effect 5 – Lentement mais sûrement ?

Le 7 novembre 2021, à l’occasion du N7, jour communautaire célébrant la saga Mass Effect, BioWare avait dévoilé une mystérieuse affiche. Le studio a aujourd’hui donné quelques nouvelles. Déjà, le développement de Mass Effect 5 avance doucement mais sûrement. Véritable monument du paysage vidéoludique, Mass Effect a charmé toute une génération de joueurs pendant de nombreuses années jusqu’à la sortie du dernier épisode en date Mass Effect Andromeda dont la réception fut mitigée. À l’annonce d’un nouvel opus, il est tout à fait normal que les joueurs aient des attentes toutes particulières afin de rendre hommage à la trilogie.

Pour répondre à cet espoir, les développeurs souhaitent prendre leur temps pour éviter de répéter les erreurs du passé. D’autant plus que BioWare a la pression après l’échec d’Anthem et d’Andromeda, les joueurs risquent de ne pas les épargner. Avec ce projet, le studio tente de retrouver sa gloire d’antan, celle où Dragon Age: Inquisition avait été sacré meilleur jeu de 2014.

Avec la volonté d’être davantage transparent sur l’avancement des projets, BioWare a mis en place le « BioWare Community Update » qui permettra d’en apprendre plus sur les projets en cours et sur les coulisses des jeux que l’on attend avec impatience comme Dragon Age 4 qui n’a pour l’instant pas de nom plus précis mais dont la gestation est déjà bien plus avancée malgré les difficultés rencontrées, comme les départs de cadres importants pour l’équipe.

On apprend donc que le développement du prochain Mass Effect est désormais actif, bien qu’il ne soit encore qu’à ses débuts. Malgré un teaser aux Game Awards 2020, le projet n’a pas réellement beaucoup avancé, d’autant plus lorsque l’on sait que BioWare a un planning très chargé entre Dragon Age 4, le suivi du MMO Star Wars The Old Republic et de sa récente extension Legacy of the Sith.

» Il y aussi le prochain jeu dans l’univers de Mass Effect, qui est désormais entré en début de développement. Il faudra attendre un certain moment avant que l’on puisse en parler plus en détail. «

Même si nous n’avons pas plus d’information, nous pouvons nous raccrocher au fait que le titre soit réalisé sous le moteur d’Epic Games, Unreal Engine 5 qui promet de très belles choses au vu des récentes démonstrations.

Une chose est sûre, BioWare semble être de bonne volonté et souhaite communiquer davantage sur les coulisses. Il est d’autant plus important de partager des informations et d’être transparent lorsque l’on planche sur autant de « gros » dossiers en même temps. On peut tout de même se demander si les équipes tiennent le coup à l’heure où beaucoup d’entreprises exercent le crunch.

De plus, le fait de développer autant de projets à la fois, surtout lorsque l’on regarde derrière nous (coucou Anthem…) peut nous interroger sur l’utilité de tout faire en même temps si pour qu’à l’arrivée, les joueurs et la critique soient mauvaises. L’avenir nous le dira, BioWare nous promet de revenir vite nous en parler.