Mass Effect est l’une des franchises de BioWare les plus appréciées et Michael Tucker est l’un des fans de la saga. Ce YouTubeur américain, qui analyse des scénarios de films et de série sur sa chaîne « Lessons from the Screenplay » depuis 2016, vient d’être engagé par le studio pour travailler sur le développement du prochain opus.

En juin 2021, Michael Tucker a publié la vidéo « Why Mass Effect Should Be the Next Game of Thrones » dans laquelle il expliquait pourquoi Mass Effect avait tout ce qu’il fallait pour faire une excellente série du même calibre que Game of Thrones. Avec son acolyte, Alex Calleros, les deux vidéastes développent une structure de scénario et imaginent même des arcs narratifs pour les personnages. Est-ce cette publication qui a attiré l’attention du studio canadien sur le YouTubeur, devenu entre-temps scénariste lui-même ?

Quoi qu’il en soit, le 12 mars, le créateur de contenu a annoncé sur son compte Twitter avoir rejoint le studio pour travailler sur le développement du prochain jeu.

Been getting questions recently about what I’ve been up to, so…I’m excited to share that I’m working with @bioware on the next installment of @masseffect! Can’t say anything more for now other than I’m thrilled to be working with @GambleMike, @parrish_ley, and the whole team! 😄 — Michael Tucker (@michaeltuckerla) March 11, 2022

Si Tucker n’a pas précisé quel serait son rôle au sein de l’équipe, on peut néanmoins penser qu’il sera impliqué dans l’écriture du scénario du jeu.

Ce qui est sûr, c’est que la passion pour les jeux vidéo et l’expertise dans le domaine de l’écriture du YouTubeur au 1,4 million d’abonnés commençait à attirer l’attention. Récemment, c’est sur sa deuxième chaîne « Story Mode », créée il y a un an et dédiée exclusivement à la narration dans les jeux vidéo, que Tucker et Calleros débâtaient de l’utilisation du récit à la première personne dans Cyberpunk 2077 en visio avec les développeurs de CD Projekt RED eux-mêmes.

En engageant un spécialiste du storytelling n’ayant jamais travaillé dans le domaine du jeux-vidéo mais passionné par l’une de leurs créations, les développeurs de BioWare prennent-ils un risque ou ont-ils eu le nez creux ?